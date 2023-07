Calciomercato Milan, rivelazione di Fabrizio Romano: contatti con gli agenti!

Il giornalista italiano sgancia la bomba su Twitter, i rossoneri fanno sul serio per l’attaccante dall’esultanza iconica.

A quanto pare Morata e Taremi non sono gli unici nomi per l’attacco che gironzolano nella mente di Furlani. Un tweet appena pubblicato sul profilo ufficiale di Fabrizio Romano, aggiunge un altro nome nella lista degli obiettivi di mercato. In questo caso si va a pescare in Liga, per un attaccante che già avuto esperienza in campo internazionale e che ha passato la scorsa stagione in prestito agli Spurs.

Milan strizza l’occhio a Danjuma del Villareal

Nuovo flirt in quel di Milano. Secondo Fabrizio Romano, c’è un nuovo profilo che interessa la dirigenza rossonera: Arnaut Danjuma. Il giocatore tesserato al Villareal stuzzica il palato e il Milan vuole vedere se ci sono i presupposti per far decollare l’operazione. C’è stato già un contatto tra la società meneghina e i procuratori, pronti a dare al nigeriano un’occasione per riscattarsi dopo una stagione sottotono divisa tra il sottomarino giallo e il Tottenham.

La strada non è in discesa per il Milan. Non è l’unica squadra ad essersi fatta avanti per il 26enne, che piace molto a Feyenoord ed Everton. Il Milan può sfruttare il proprio appeal da grande club europeo, anche se soprattutto la squadra olandese, sembra essere già in uno stato avanzato della trattativa.