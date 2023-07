Calciomercato Milan, Scaroni tranquillizza tutti: messaggio ai tifosi!

Il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni, al margine dell’evento ‘Joyride the Future’ si è espresso così al Il Foglio.

Il calciomercato dei rossoneri, come ben sappiamo tutti, prima di iniziare ha dovuto fare i conti con una rivoluzione interna: gli addii di Massara e Maldini hanno avuto inevitabilmente delle ripercussioni sulla dirigenza del Milan e, soprattutto, sulla visibilità del club nei riguardi dei tifosi che non sono proprio entusiasti della decisione presa dalla presidenza.

Se agli addii, alquanto inaspettati, dei due artefici dello scudetto dello scorso anno, sommiamo la cessione di un calciatore che aveva tutti i connotati per diventare una vera e propria bandiera rossonera, è quasi fisiologico che l’ambiente che circonda la squadra non nutriva fiducia nella neo-dirigenza milanista.

Le dichiarazioni del presidente

Bisogna ammettere che nelle ultime settimane i rossoneri hanno messo a segno alcuni colpi di mercato importanti per garantire al tecnico Stefano Pioli una squadra degna di nota, l’obiettivo primario dei rossoneri sarà quello di mantenere alta l’asticella sia in campo nazionale che in campo internazionale.

Gli acquisti presentati a Milanello fin qui hanno soddisfatto i tifosi che, seppur l’addio doloroso di una bandiera come Maldini, stanno facendo i conti con l’algoritmo e il cosiddetto “moneyball” del presidente Scaroni, il quale a Il Foglio, a margine dell’evento ‘Joyride the Future’ organizzato dal Club rossonero con BMW Italia, si è espresso così sul calciomercato condotto da Furlani e Moncada fino a questo momento.

Di seguito le sue parole:

“Ai tifosi rossoneri posso dire di stare tranquilli, Furlani sta costruendo una squadra competitiva con giocatori forti, alti e molto tecnici. Stiamo lavorando per permettere alla squadra di competere ad altissimi livelli e dire che fin qui lo stiamo facendo anche a buoni ritmi”

Sui nuovi acquisti:

“A noi piacciono giocatori forti, stiamo abituando molto bene i tifosi con quasi un acquisto alla settimana. Dato che mancano 6 settimane alla fine del calciomercato non aspettatevi altri sei acquisti. Meglio essere chiari”

Su Pioli: