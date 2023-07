Beffa Milan: Morata ha scelto un altro club di Serie A

La ricerca del nuovo attaccante è il tormentone estivo del calciomercato rossonero, ma rischia di sfumare l’affare Alvaro Morata, uno dei principali obiettivi della dirigenza.

Prosegue il toto attaccanti in casa Milan. Dopo aver rinsaldato il centrocampo a seguito dell’addio di Sandro Tonali con prospetti di valore come Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders ed essersi assicurata un esterno d’attacco capace di creare superiorità come Christian Pulisic, in Via Aldo Rossi il focus si sposta su colui che sarà il compagno di reparto di Olivier Giroud.

Al momento l’alternativa al francese è rappresentata dal solo Luka Romero, ma il nuovo arrivato potrebbe non bastare in una stagione in cui i rossoneri saranno impegnati su tre fronti. Stefano Pioli necessita di un vice di maggiore esperienza, da affiancare talvolta al numero 9 in un ipotetico 3-5-2. Al momento l’osservato speciale è Mehdi Taremi: la prima punta iraniana compirà domani 31 anni e vanta 19 presenze in Champions League con il Porto, per un prezzo che ammonta ad una cifra superiore ai 25 milioni.

Ancor più familiare con la massima competizione europea è Alvaro Morata, con 23 centri in 72 apparizioni. Lo spagnolo è in uscita dall’Atletico Madrid ed è una delle punte più richieste sul mercato, specialmente nella nostra Serie A: oltre al Diavolo anche i “cugini” dell’Inter si sono inseriti nella pista dopo il fallimento della trattativa Lukaku.

Morata ha le idee chiare sul futuro: Milan e Inter beffate?

Gli occhi dell’ex Juventus non guardano però verso Milano. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il mirino di Morata sarebbe puntato alla capitale, sponda giallorossa. Il numero 19 dei Colchoneros sarebbe spinto verso Roma non solo dal grande amico Paulo Dybala, con cui si è creato un feeling speciale dai tempi della Vecchia Signora, ma anche da José Mourinho, da sempre un estimatore.

Il centravanti, preferito a Scamacca, è l’unica pretesa di mercato dello Special One: richiesta che potrebbe essere presto accontentata, in quanto oggi Tiago Pinto incontrerà l’agente del calciatore Juanma Lopez, per discutere dell’operazione. Un’indiscrezione che avvicina ulteriormente l’ex Real Madrid alla Lupa.

L’ostacolo più complicato da valicare concerne l’aspetto monetario: oltre all’impossibilità di disporre del Decreto Crescita per lo stipendio, l’affare potrebbe costare ai Friedkin circa 40 milioni, con 12 di buonuscita per liberare Alvaro dall’Atletico. La dirigenza giallorossa potrebbe appoggiare la trattativa in caso di cessioni che potrebbero riguardare da vicino Ibanez, Spinazzola o Karsdorp.