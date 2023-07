Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo in attacco? Interesse vivo dalla Serie A

Tanti nomi ad occupare il calciomercato del Milan, tra interessi reali e meno ora un giocatore trova altre pretendenti in Serie A.

Il Milan in questa finestra di mercato estiva tra i vari scossoni dirigenziali e addii con le lacrime agli occhi si prepara alla nuova era rossonera con Moncada, Furlani e Pioli centrali nel progetto calciomercato. Tanti i profili segnati sui taccuini rossoneri e, negli ultimi anni, non si è mai visto un mercato milanista così attivo. Grandi cessioni per poter monetizzare al massimo, come quella di Tonali al Newcastle, e una serie di nomi utili a rinforzare la rosa del Milan.

Gli acquisti in entrata hanno portato entusiasmo al mondo Milan. Prima Luka Romero dalla Lazio per l’attacco, poi Sportiello per difendere i pali come vice Maignan passando poi per Loftus-Cheek e Pulisic che hanno avuto di certo più risonanza tra gli altri.

Ci sono poi altri nomi che vengono accostati alla squadra di Pioli che però perdono appetibilità oppure vedono inserirsi altre pretendenti per soffiarli via all’ultimo minuto.

Adama Traorè al Milan? Affare a rischio!

Il calciomercato riserva sempre sorprese e nulla è mai sicuro nelle trattative. Adama Traorè, ormai ex giocatore del Wolverhampton, sembrava essere uno dei tanti obiettivi del Milan.

Un giocatore riconosciuto universalmente dal mondo calcistico come uno dei più forti fisicamente, basti guardarlo all’azione, in campo. Piaceva alla dirigenza rossonera per accaparrarsi muscoli e polmoni per la propria squadra ma ora è un nome lontano.

L’attaccante spagnolo al club inglese ha totalizzato 194 presenze contornati da 14 gol e 20 assist. Ora è svincolato dal club inglese e può firmare per qualsiasi club ma, a quanto pare, il suo prossimo club non sarà il Milan.

La notizia è stata riportata infatti, via Twitter, da Fabrizio Romano. Secondo il giornalista difatti non ci sarà nessun “Here we go!” dato che Adama Traorè non è più un nome appetibile per il club rossonero. Il Milan quindi si defila ma ora sulle sue tracce ci sarebbe la Roma di Mourinho. Il club giallorosso non avrebbe ancora formulato nessuna offerta ufficiosa e sarà quindi il futuro a farci capire se Adama Traorè sbarcherà in Serie A o meno.

La Roma quindi si risveglia sul mercato e dopo l’interesse sul giocatore spagnolo tentano il sorpasso anche per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è da molto un obiettivo del Milan per l’attacco in un reparto ancora da rinforzare e lo spagnolo è un profilo gradito dal club rossonero. La Roma però tenta lo scippo con Mourinho in primis al lavoro con l’aiuto di Paulo Dybala, ex compagno di Morata alla Juventus. Si lavora quindi per portare a Roma il sostituto di Abraham infortunato che non vedrà campo fino al prossimo Gennaio.