Calciomercato Milan, si punta Taremi: il Porto fissa il prezzo

Il Milan è vicino a sciogliere il nodo attaccante e la decisione finale sarebbe ricaduta su Mehdi Taremi, centravanti del Porto.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Taremi sarebbe diventato la priorità della dirigenza rossonera. L’attaccante iraniano corrisponde perfettamente all’identikit fatto dal mister e dalla società. La trattativa infatti sotto il profilo economico non sarebbe troppo dispendiosa per il “Diavolo”. Il Porto chiede 20 milioni di euro per lasciar partire il suo attaccante, legato ai portoghesi per un ultimo anno di contratto.

L’idea di Pioli e lo slot extracomunitario

Il tecnico rossonero ha dato pieno consenso all’acquisto del centravanti iraniano. Il classe 1992 secondo Pioli ha tutte le caratteristiche che servono al Milan. L’attaccante infatti è molto bravo nel far salire la squadra e ha un gran senso del goal, oltre a una ottima esperienza a livello internazionale. Proprio per questi motivi Taremi viene considerato la perfetta alternativa a Giroud.

Con il suo acquisto però il Milan dovrebbe rinunciare a un altro grande obiettivo di mercato: Samuel Chukwueze. Entrambi i calciatori sono extracomunitari e ai rossoneri è rimasto un solo slot a disposizione. Di conseguenza l’acquisto dell’attaccante iraniano escluderebbe il possibile arrivo di Chukwueze. In questo scenario Gustav Isaksen diventerebbe il nuovo favorito per la fascia destra.