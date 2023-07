Calciomercato Milan, spunta l’alternativa a Chukwueze: arriva dalla Danimarca

Il Milan spinge per chiudere le altre trattative portate avanti nel corso delle settimane. Ora c’è un nuovo nome per l’attacco.

Il Milan è pronto a finalizzare i colpi per il reparto offensivo. Pulisic sarà certamente un nuovo giocatore rossonero, una pedina molto importante capace di svariare nel campo dalla fascia sinistra a quella destra fino al ruolo di trequartista. Si pensa all’acquisto di un centravanti e inoltre era sotto gli occhi del Milan anche Samuel Chukwueze, esterno del Villareal che però, per il proprio gioiello, chiede molti soldi. Ma adesso c’è un nuovo nome per l’attacco e si tratta di Gustav Isaksen.

Chukwueze-Isaksen: uno solo o entrambi?

La pista Samuel Chukwueze negli ultimi giorni si è raffredata, ora c’è Isaksen.

Gustav Isaksen, attaccante danese classe 2001, è ora in forze al Midtjylland, squadra della prima divisione danese. Il giovane attaccante ha portato su di sé gli occhi della dirigenza rossonera. In campionato 21 le presenze da lui totalizzate colmate da 9 gol. Giocatore versatile che ha interpretato più ruoli nel reparto offensivo del suo club.

L’interesse del Milan c’è e potrebbe portare via l’interesse avuto fino ad ora su Chukwueze ma magari, con una cessione in attacco da parte del Milan, non è da escludere un probabile arrivo di entrambi i giocatori a Milano.