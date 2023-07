Calciomercato Milan, ufficiale l’acquisto di un giovane: il comunicato

Il Milan ha ufficializzato un colpo in entrata per il calciomercato. Parliamo di un giovane talento. Di chi si tratta.

Un colpo che pensa al futuro quello messo a segno dal Milan nelle ultime ore. Si tratta di un giovane portiere, Noah Raveyre. L’appena 18enne ha firmato con il Milan a parametro zero e il club l’ha fatto sapere ai fan mediante un comunicato sui propri siti ufficiali.

Milan, ufficiale l’acquisto di Raveyre

Noah Raveyre, francese classe 2005, vesitrà la maglia della Primavera del Milan a partire dalla prossima stagione.

Un colpo che guarda al futuro e si aggregherà quindi alla Primavera e, magari, un giorno in prima squadra. Terminata la sua avventura al Saint Etienne U19 il Milan ha voluto acquistarlo a parametro zero e aggregarlo alla Primavera nella speranza di far crescere il giovane talento per poi investirci.

Questo il comunicato ufficiale del Milan:

Noah Raveyre, calciatore francese, classe 2005, è rossonero. Il giovane portiere, aggregato alla Primavera, ha firmato un contratto con il Milan fino a Giugno 2028.

Dopo Marco Sportiello, per la porta rossonera, arriva dunque un altro rinforzo che ha anche alzato al cielo la coppa dell’Europeo U17, lo scorso anno, con la sua Francia.