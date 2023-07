Chiedono del Milan, Guler sorprende tutti: l’ha detto in diretta

Arda Guler ha parlato dell’interesse del Milan nei suoi confronti. Sentite cos’ha detto il giovane centrocampista turco classe 2005.

Seguito a lungo dal Milan di Gerry Cardinale, Arda Guler è ufficialmente, da qualche ora, un nuovo giocatore del Real Madrid. Un amore, quello tra i galacticos e il giovane centrocampista turco, sbocciato serenamente e senza ostacoli.

Nonostante l’interesse di tantissimi club, Milan e Barcellona su tutti, il giovane centrocampista turco non ha infatti mai nascosto il suo desiderio di giocare nel Real Madrid dopo i due anni passati con la maglia gialloblu del Fenerbahçe addosso.

Un desiderio, quello di vestire la casacca dei blancos, che, come nel più bello dei sogni, è diventato realtà per il 18enne nato ad Ankara il quale, da qui a qualche settimana, giocherà in Liga e Champions League in quella che, fino a qualche anno fa, era la squadra di un altro centrocampista di origini turche abbastanza illustre, quel Mesut Ozil che, stando a quanto riferito dallo stesso Guler, avrebbe giocato un ruolo importantissimo nel suo trasferimento dal Fenerbahçe al Real Madrid.

Guler: “Mi hanno cercato Milan e Barcellona, ma appena è apparso il Real Madrid non ho avuto dubbi”

Come anticipato, Arda Guler è, da qualche ora a questa parte, un nuovo giocatore del Real Madrid. Costato alle merengues 20 milioni di euro, il classe 2005, che resterà in Spagna fino al 30 giugno 2029, si è già presentato ai suoi nuovi tifosi:

Mi sento pronto, voglio lavorare e cercherò di dare il massimo. Escludo la possibilità di un prestito, voglio restare qui. Se mi verrà concessa la possibilità di giocare, ci proverò. Sono qui per questo. Non voglio andare in un’altra squadra.

Continuando, l’ex numero 10 del Fenerbahçe ha anche parlato dell’interesse di club come Barcellona e Milan dei quali, però, non si è mai curato:

Ci sono state tante offerte, ma la mia priorità è sempre stata il Real Madrid.

In conclusione, quindi, Guler ha stilato l’elenco di quelli che sono i suoi idoli: