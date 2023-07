Chukwueze si presenta: “Osimhen mi ha detto detto che il Milan è un club fantastico, con dei tifosi stupendi”

Il nuovo giocatore dei Rossoneri ha rilasciato la sua prima intervista. Tanta felicità e tanta voglia di iniziare.

Settebello rossonero. Il Milan ha ufficializzato in giornata l’arrivo dal Villarreal di Samuel Chukwueze, settimo acquisto della fantastica mercato del Diavolo. L’esterno nigeriano ha già dimostrato tanto nella sua esperienza spagnola e ha tutte le carte in regola per diventare un top player. Intanto negli ultimi minuti è arrivata la sua presentazione.

Chukwueze sul suo arrivo: “Osimhen mi ha consigliato di venire”

Sui canali di MilanTV è stata pubblicata la prima intervista da giocatore rossonero di Samuel Chukwueze. Di seguito le sue parole:

INTERESSE DEL MILAN – Quando ho saputo che il Milan mi voleva sono rimasto molto colpito. I tifosi del Milan mi hanno subito mandato molti messaggi. Mi hanno convinto a venire qui. Quando il mio agente mi ha detto di questo interesse pensavo che stesse scherzando. OSIMHEN – Mi è stato di molto aiuto, mi ha detto che il Milan è uno dei migliori club e che i tifosi sono stupendi e pazzi per il calcio. Io gli ho detto che quando ci affronteremo lo batterò. I NUOVI COMPAGNI – Non vedo l’ora di incontrarli, sono sicuro siano delle persone fantastiche. Quando li ho visti giocare nelle coppe europee sono rimasto impressionato.

Pochi dubbi quindi sulla sua scelta per l’ex Villarreal, che ha anche parlato dell’importanza di Victor Osimhen sul suo trasferimento a Milano.

GIOCATORE DEL MILAN PREFERITO – Quando ero bambino ero innamorato di Ricardo Kakà, il suo gol al Manchester United è stato incredibile. È stato un giocatore fantastico. Poi ho avuto come compagno Bacca che ha giocato anche al Milan, anche a lui ho fatto tante domande. RUOLO PREFERITO – Amo giocare sulla fascia destra, è la mia posizione preferita. Arjen Robben è il mio idolo, lo guardavo sempre su YouTube. MESSAGGIO AI TIFOSI – Non vedo l’ora di vedervi a San Siro e di sentire i vostri cori. Voglio segnare tanti gol. Ci vediamo presto!

Tanta voglia per il classe ’99 del Milan il cui obiettivo è chiaro: segnare tanti gol e far gioire i tifosi rossoneri.