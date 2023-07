Clamoroso Milan: cessione in Arabia per 50 milioni, tutto vero

Il Milan può perdere un altro big, stavolta per un’offerta dal valore di 50 milioni di euro proveniente dall’Arabia Saudita

Dopo Tonali un altro big può dire addio al Milan. La cessione del centrocampista italiano ha portato nelle casse del club rossonero ben 80 milioni di euro, una cifra altissima e che è stata reinvestita per prendere Loftus Cheek, Reijnders, Pulisic e Chukwueze.

Anche Okafor è arrivato a Milanello e si lavora con insistenza per strappare al Valencia anche Musah dopo i passi avanti delle ultime ore. Insomma, Furlani e Moncada stanno lavorando senza sosta per consegnare a Pioli una squadra valida entro l’inizio del campionato.

Grande attenzione è rivolta al centrocampo, visto che Pioli può passare con più scioltezza dal suo solito 4-2-3-1 a un 4-3-3 che sarebbe l’ideale per i centrocampisti che ha a disposizione. E anche perché De Ketelaere nelle vesti di trequartista non si è mai affermato come un giocatore importante.

Gli interventi a centrocampo sono arrivati, oltre che per la cessione di Sandro Tonali, anche perché il Milan ha subito la perdita di Ismael Bennacer, che dovrebbe tornare per novembre. Un duro colpo per Pioli, visto che il centrocampista algerino sarà anche convocato per la Coppa d’Africa di gennaio e febbraio.

Ma su Bennacer c’è forte l’interesse dei club dell’Arabia Saudita, che farebbero follie per acquistarlo.

L’Arabia Saudita vuole Bennacer, addio per 50 milioni

Secondo quanto riferito da Sky Sport, ci sono conferme sull’interesse dei club dell’Arabia Saudita per acquistare Ismael Bennacer. Il Milan valuterà le offerte che arriveranno nella finestra di mercato di gennaio 2024, solamente superiori ai 50 milioni di euro, proprio il valore della clausola presente nel contratto del centrocampista algerino. Una clausola attivabile soltanto da luglio 2024, praticamente un prezzo fissato per il prossimo gennaio.

Perdere anche Bennacer per il Milan sarebbe un colpo mica male da digerire, soprattutto perché proprio in quelle settimane dovrebbe essere al top della condizione. C’è la Coppa d’Africa, è vero, ma in Arabia Saudita sono tanti i giocatori che partiranno per la competizione organizzata dalla CAF.

Bennacer per adesso non ci pensa, lavora al recupero per tornare più forte di prima e dare una mano al Milan. La sensazione, però, è che a Milanello nessuno sia incedibile com’è stato già dimostrato dall’addio di Tonali.

E di fronte a un’offerta uguale o superiore ai 50 milioni di euro della clausola dell’ex Empoli, è molto complicato per Gerry Cardinale e la dirigenza del club rossonero rispondere con un rifiuto.