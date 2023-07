Clamoroso Newcastle: un altro italiano dopo Tonali, è un ex Milan

Gli inglesi continuano a pescare nel campionato italiano, nel mirino un altro giocatore dopo Tonali.

Il mercato del Milan è entrato ampiamente nel vivo. Dopo la rivoluzione dirigenziale, i rossoneri sono al lavoro nella programmazione della prossima stagione.

Lavoro non semplice considerati gli obiettivi societari. Il percorso in campionato dell’anno corso non può essere motivo di soddisfazione per il Milan, che deve ripartire dal semifinale di Champions League per raccogliere le motivazioni giuste. L’anno prossimo i rossoneri dovranno necessariamente lottare per lo scudetto nel tentativo di strapparlo al Napoli e tornare ad occupare il gradino più alto del podio dopo lo scudetto vinto nella stagione 2021/2022.

Pubblicato il calendario ufficiale, secondo il quale il Milan inizierà il 20 agosto fuori casa contro il Bologna, inizia adesso la preparazione vera e propria. Adesso si inizia a fare sul serio, quando manca poco più di un mese all’inizio del nuovo campionato.

L’addio di Sandro Tonali, passato al Newcastle per circa 70 milioni, ha di certo cambiato i piani del Milan, che adesso sta lavorando per sostituirlo.

Newcastle, dopo Tonali gli inglesi puntano un altro italiano

L’addio di Sandro Tonali potrebbe costituire un problema per il Milan. Non tanto sul fronte mercato, perchè sostituire Tonali potrebbe non essere facile ma neanche impossibile, quanto sul fronte mentale della squadra.

All’addio di Tonali si somma anche quello di Maldini e quello di Ibrahimovic. Tre pilastri rossoneri che nelle ultime stagioni hanno costituito lo scheletro della squadra. Perderli tutti e tre insieme significa dover tenere le redini di una squadra senza più riferimenti, ed è forse questo il compito più difficile della nuova dirigenza.

Dopo l’acquisto di Sandro Tonali il Newcastle punta ancora all’Italia. Questa volta non in casa Milan, ma in casa Juventus. Leonardo Bonucci ha annunciato il ritiro a fine stagione, ma alcune voci riportano che il difensore bianconero sia fuori dai piani della Juventus, dove è appena approdato Cristiano Giuntoli. L’ingaggio (6,5 milioni di euro) del 36 pesa molto nelle casse bianconere, che starebbero pensando di cederlo.

Alla porta c’è il Newcastle, come riportato da calciomercato.com, che attualmente sta valutando il profilo del giocatore per, eventualmente, presentare un’offerta alla Juventus, o solo al giocatore qualora dovesse liberarsi prima della scadenza del contratto attraverso una risoluzione con buonuscita.

Le prossime settimane saranno decisive, il mercato è più aperto che mai e i trasferimenti sono all’ordine del giorno.