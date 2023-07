Clamoroso Zaniolo: va in Arabia! I dettagli

Altro che ritorno in Italia per Nicolò Zaniolo, l’ex giocatore della Roma è pronto ad accettare l’offerta dall’Arabia Saudita.

Il futuro di Nicolò Zaniolo sembrava prospettare un suo possibile ritorno in Italia. L’ex calciatore della Primavera dell’Inter, poi ceduto alla Roma all’interno dell’affare che portò a Milano Radja Nainngolan, l’ultima stagione ha giocato in Turchia al Galatasaray. C’erano tante voci sul suo possibile rientro in Serie A dopo una sola stagione. Le squadre interessate erano le solite, le tre big del campionato Inter, Milan e Juventus. In particolare rossoneri e bianconeri sembravano particolarmente interessati alla possibilità di portare a casa Zaniolo senza spendere una cifra eccessiva.

Il calciatore però, come tanti altri nel corso di questa sessione di mercato, sembra ad un passo dall’approdo in Arabia Saudita, almeno stando a quanto riporta il portale turco vicino alle vicende del Galatasaray Fotomac. Per Nicolò Zaniolo sarebbe arrivata una vera e propria offerta irrinunciabile, di quelle alle quali non si può in nessun modo provare a dire di no.

Niente ritorno per Zaniolo: offerta monstre dall’Arabia Saudita

L’entourage di Nicolò Zaniolo ha ricevuto un’offerta fuori di testa dall’Al Hilal, una delle squadre più vincenti e importanti del campionato saudita. Il club saudita è pronto a pagare al Galatasaray l’intero importo della clausola rescissoria, pari a 35 milioni di euro. Per il fantasista classe 1999 invece sarebbe pronto un ingaggio fuori di testa da ben 15 milioni di euro a stagione. Nicolò Zaniolo dunque dopo una sola stagione in Turchia potrebbe andare in Arabia Saudita a farsi ricoprire d’oro.

Nella sua prima, mezza, stagione con la maglia del Galatasaray ha segnato 5 gol e regalato 1 assist in undici presenze complessive tra campionato turco e coppa turca. Mentre nella prima metà di stagione a Roma aveva segnato un solo gol in Serie A ed un solo gol in Europa League in 16 presenze complessive, prima di lasciarsi malissimo con la società e la tifoseria capitolina. A continuare ad infiammare il rapporto con le sue ex squadre, sono arrivate anche le dichiarazioni di Zaniolo che afferma di tifare Juventus sin da bambino e che vorrebbe tanto giocare con Paul Pogba, suo idolo. Il messaggio di mercato alla Juventus è stato chiaro ed inequivocabile, ma al momento il club di Torino ha altre priorità sul mercato e non sembra avere intenzione di raccogliere l’invito del fantasista. Vedremo se Zaniolo cederà alla tentazione dell’Arabia Saudita oppure aspetterà ancora una eventuale offerta dall’Europa.