Claudia Romani tradisce il Milan ma i tifosi la perdonano (FOTO)

Una delle rossonere più seguite e più bollenti, ha colto di sorpresa tutti i tifosi del Milan: avete visto cosa ha fatto?

Dici Claudia Romani e pensi al Milan, e non solo. La bella modella non ha mai nascosto il suo amore per il Diavolo, anzi: sul web è pieno di sue foto avvolta nei colori rossoneri. Teli da mare, palloni, bandiere: il rosso e il nero sono tonalità che si vedono spesso e volentieri sul suo profilo Instagram.

Tra stories e post Claudia Romani fa impazzire i tifosi del Milan: i suoi seguaci, solo su Instagram, sono più di un milione. Un milione e 300mila, per l’esattezza. Appassionati di calcio, e non: la modella è riuscita nel corso degli anni ad avere un pubblico molto ampio, vario, che nei commenti non perde mai l’occasione di fare apprezzamenti, di ogni genere.

“Rossonera, sempre..”, recita uno dei suoi ultimi post. Sulle spiaggie di Miami, dove vive ormai dal lontano 2010, gli scatti più hot. Fisico imponente, curve da paura, pose di un certo livello: Claudia Romani è una delle ragazze più seguite e più apprezzate del mondo social.

Impossibile non rimanere ammaliati dalla sua bellezza: alle foto sulle spiagge bianche della West Coast, alterna quelle con delle supercar costosissime. Oltre alla sua grande passione per il calcio, Claudia Romani è una vera e propria patita di motori.

Calcio e motori, motori e calcio: due delle passioni più diffuse tra gli italiani. Il Milan la sua squadra del cuore. Porsche il suo marchio preferito. Con uno degli ultimi scatti postati, però, “ha tradito” i tifosi rossoneri che, però, l’hanno già perdonata.

Claudia Romani da urlo: lo scatto “tradisce” il Milan, ma i tifosi l’hanno già perdonata

Nonostante la sua passione smisurata per il calcio e per il Milan, Claudia Romani vivendo in America segue anche altri sport, il baseball su tutti. Ma una stories postata qualche ora fa, che ha fatto il giro del mondo, ha rubato l’attenzione dei tifosi rossoneri.

Il calcio negli States è sempre più in evoluzione, è sempre più in espansione: l’arrivo di Leo Messi all’Inter Miami di David Beckham, potrà rappresentare una vera e propria svolta. La Pulce, in gol all’esordio all’ultimo minuto con la sua nuova maglia rosanero, è già (ovviamente) l’idolo di tutti.

Anche forse di Claudia Romani, che ha voluto mettere in mostra le sue forme su un telo da mare proprio dell’Inter Miami. Sgarbo ai tifosi del Milan? Macchè: like, swipe, e perdono immediato. Con la speranza di vedere al più presto altre foto, a tinte rossonere.