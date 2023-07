Colpo dalla Salernitana: si muove il Milan

I rossoneri continuano a essere al centro del calciomercato e hanno subito messo nel mirino il prossimo obiettivo: il giocatore arriverebbe dalla Salernitana.

Partito nel peggiore dei modi, con la cessione al Newcastle di Sandro Tonali che ha lasciato di sgomento tutti i tifosi, il mercato del Milan è totalmente entrato nel vivo e nel giro di due settimane il club di via Aldo Rossi ha già chiuso per quattro acquisti e si appresta ad accoglierne altri. Dopo l’ufficialità di Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisic, l’arrivo di Tijjani Reijnders è praticamente fatto e ora si punta a rinforzare l’attacco.

La scorsa stagione uno dei principali problemi è stato il reparto offensivo: il solo Olivier Giroud non è bastato a cancellare i flop di Charles De Ketelaere e Divock Origi. I rossoneri hanno quindi bisogno di un profilo che possa garantire un buon numero di gol e tra i tanti nomi piace anche un attaccante della Serie A: Boulaye Dia della Salernitana.

Dia-Milan, i rossoneri lo osservano in ritiro

Da lunedì 10 luglio la Salernitana di Paulo Sousa si trova in ritiro a Rivisindoli, in Abruzzo. Ovviamente tutti gli occhi erano puntati sull’attaccante senegalese che è il vero uomo mercato dei granata. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com in Abruzzo erano però anche presenti degli emissari di Milan e Fiorentina (altra squadra interessata al classe ’96) che hanno osservato il giocatore.

Quest’estate il senegalese è diventato a tutti gli effetti un calciatore dei campani, che lo hanno riscattato per 12 milioni di euro dal Villarreal. Al momento su di lui c’è una clausola rescissoria da ben 25 milioni di euro, che però scade il 20 luglio e a quattro giorni dalla scadenza sembra improbabile che qualcuno possa pagarla. L’intenzione del Diavolo è quella di abbassare le richieste del ds Morgan De Sanctis inserendo qualche contropartita.

Obiettivo attaccante: gli altri nomi sul taccuino del Milan

Il profilo di Dia è sicuramente tra i più seguiti, ma di certo non è l’unico. Furlani e Moncada seguono con attenzione anche Mehdi Taremi del Porto: il 30enne iraniano ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ma la sua nazionalità potrebbe frenare la trattativa. Il Milan ha posto solo per un altro extracomunitario e il suo arrivo escluderebbe quello di Samuel Chukwueze, esterno destro nigeriano del Villarreal.

Sempre più lontano sembra essere anche Alvaro Morata. Lo spagnolo dell’Atletico Madrid ha un ingaggio molto alto e nelle ultime ore sembra essere molto vicino alla Roma di Jose Mourinho, squadra dove ritroverebbe anche Paulo Dybala, suo compagno di squadra ai tempi della Juventus.