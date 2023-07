Colpo Milan in attacco: clamoroso scambio

Finalmente il Milan trova il tanto desiderato colpo in attacco: per migliorare il reparto offensivo si pensa ad uno scambio clamoroso.

L’estate del Milan e di tutti i tifosi rossoneri non è iniziata nel migliore dei modi. I supporter rossoneri hanno dovuto mandare giù diversi bocconi amari che sicuramente non aiuteranno la squadra in avvio di stagione.

Dopo diversi anni nella dirigenza rossonera, Paolo Maldini è stato allontanato da Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird, il fondo proprietario del club di via Aldo Rossi, ha deciso di licenziare a sorpresa l’ex capitano rossonero. Maldini, infatti, non era d’accordo con la nuova strategia di mercato del club, ispirata al Moneyball americano. A seguito di queste divergenze, Maldini è stato costretto a lasciare il club che da sempre è stato la sua vita.

Poche settimane più tardi, oltre alla doccia gelata per l’addio dell’ex capitano, i tifosi del Milan hanno dovuto dire addio anche ad un altra figura fondamentale all’interno della squadra. Sandro Tonali, che da tutti veniva visto come la prossima bandiera rossonera, è stato ceduto. Il Newcastle ha offerto 80 milioni per il centrocampista e il Milan non ha voluto rinunciare ad una cifra tanto elevata.

Ora, però, i rossoneri hanno un budget importante da dover reinvestire in questa sessione di mercato. La priorità assoluta, ovviamente, è quella di trovare un sostituto all’altezza di Tonali. Nelle ultime settimane sono diversi i giocatori accostati al Milan che, però, pare abbia trovato ben tre profili adatti per prendere il posto dell’ex numero 8. Il più quotato è quello di Rejnders, ma si lavora anche per Musah e Dominguez del Bologna.

Oltre al nodo legato al centrocampo, però il Milan ha la necessità di trovare un attaccante che permetta ai rossoneri di risolvere i problemi in fase realizzativa che nella passata stagione non gli hanno permesso di lottare per traguardi importanti. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, spesse volte nella passata stagione si è lamentato della carenza di gol da parte degli attaccanti e ora la dirigenza del Milan sembra intenzionata a soddisfare le richieste dell’allenatore emiliano.

Nuovo attaccante, il Milan pensa ad uno scambio clamoroso

Come detto, il Milan è alla ricerca di un attaccante che garantisca almeno 20 gol stagionali per migliorare la pericolosità offensiva. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che il profilo più adatto secondo la dirigenza rossonera è quello di Gianluca Scamacca.

L’ex attaccante del Sassuolo, ora in forza al West Ham è finito in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli. L’operazione è certamente onerosa, ma il Milan sta lavorando ad un clamoroso scambio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, pare che nella trattativa per Scamacca possa finire anche Divock Origi che in maglia rossonera non ha entusiasmato. L’operazione resta complicata, ma il mercato è solo all’inizio.