Il Milan prova il colpo di mercato sensazionale: la nuova idea porta al giocatore del Bayern Monaco.

Il calciomercato sta entrando nel vivo e il Milan sembra essere una delle squadre più attive in questo momento: infatti dopo gli acquisti di Luka Romero e Ruben Loftus-Cheek e il forte interesse nei confronti del trequartista Christian Pulisic, il Milan avrebbe puntato un centrocampista della Bundesliga.

Il calciatore in questione, secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, è Ryan Gravenberch, giovane centrocampista olandese ex Ajax. Il classe 2002, dopo aver deciso di sposare il progetto Bayern Monaco la scorsa estate, sembra voglia cambiare aria dopo appena una stagione.

La nuova idea di mercato arriva dopo la cessione dolorosa di Sandro Tonali al Newcastle: il centrocampista è volato in direzione Premier League per una cifra che si avvicina agli 80 milioni di euro. Soldi che i tifosi sperano vengano investiti adeguatamente e che venga acquistato un sostituto all’altezza. E Gravenberch può essere un colpo di mercato di alto livello.

Braccio di ferro tra il calciatore e il Bayern

Appena un anno fa l’olandese decise di andare in Germania dall’Ajax per iniziare un percorso di crescita e di visibilità. Le aspettative però erano ben diverse dalla realtà: Gravenberch ha giocato pochissimo e ora sembra voler cercare una nuova squadra per trovare più spazio. Il Bayern però non sembra dello stesso avviso.

Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, la squadra tedesca non avrebbe nessuna intenzione di lasciar partire il calciatore a nessuna condizione nonostante il ragazzo sarebbe felicissimo di accettare la proposta del Milan. La sua valutazione si aggira sui 35 milioni di euro, una cifra che il Milan potrebbe prendere dai soldi incassati dalla cessione di Tonali.

Nelle prossime settimane potrebbe cambiare qualcosa ma la volontà del Bayern di trattenere il suo giovane centrocampista non può bloccare il Milan, bisognoso di acquistare un altro centrocampista dopo aver ufficializzato l’acquisto di Loftus-Cheek.

Ecco perché l’obiettivo principale sembra essere sempre Davide Frattesi, in uscita dal Sassuolo per 35/40 milioni di euro, ma cercato anche da Juventus, Inter, Roma e Napoli. Una bella lotta di mercato che vedà coinvolte le maggiori squadre del calcio italiano per un giocatore che ha dimostrato di saper fare la differenza nei suoi anni in Emilia-Romagna.