Dal Milan alla Turchia: tripla clamorosa cessione

Scoppiettante sessione di calciomercato estiva per i rossoneri che, dopo i tanti acquisti, hanno bisogno adesso di sfoltire gli esuberi della rosa

Il lavoro di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in casa Milan è stato quasi impeccabile. Dopo il grande scossone di inizio giugno in cui i tifosi rossoneri temevano il peggio dopo il licenziamento di Maldini e Massara e la cessione di Tonali, il nuovo Diavolo sta cominciando a prendere forma. Un mercato fatto sfruttando gli introiti e le precise richieste tecniche del mister che, dalla prossima stagione, cambierà metodo di gioco. Stefano Pioli passerà infatti ad 4-3-3 a trazione centrale dal 4-2-3-1. Tutto ciò ha fatto sì che il Milan si muovesse con precisione sul mercato sapendo laddove intervenire. La paura per la vendita di quasi 80 milioni di Tonali, per lui un futuro ipotizzabile come bandiera, sembra ormai acqua passata per i tifosi.

Adesso però, per poter continuare a intervenire e sorprendere sul mercato, c’è bisogno che la dirigenza dei rossoneri piazzino sul mercato gli esuberi in attacco. Con le nuove logiche di mercato richieste dalla FIGC per il tesseramento di un nuovo extracomunitario, potrebbero interessarsi presto nuovamente a Taremi. Tra i partenti ci sono Origi, Rebic, Lazetic e Junior Messias. Negli ultimi giorni è arrivata un’offerta anche per Rade Krunic.

Vendere per comprare

La deludente stagione di Divock Origi e Ante Rebic non lasciano più a interpretazioni. I due calciatori sono sul mercato. Molto male il belga sul quale la dirigenza aveva più aspettative. Divenuto campione d’Europa con il Liverpool nel 2019, Origi sarebbe dovuto essere una dignitosa alternativa ad Olivier Giroud. Il francese invece le ha quasi giocate tutte, nonostante l’età, andando inoltre in un periodo di offuscamento dovuto alle troppe presenze. Sul belga ci sono offerte da Premier, Liga e Arabia Saudita.

Per Rebic il discorso è diverso. Ottime le sue due prime stagioni con il Milan tanto che sembrava davvero un punto fisso nella squadra di Pioli. I tifosi avevano iniziato ad apprezzarlo ed il Milan a coccolarlo. Gli infortuni però gli hanno consegnato un pessimo scontrino ed il croato ha passato le ultime due annate più in infermeria che in campo. Secondo Tutto Mercato Web, su di lui c’è Il Besiktas che si sta interessando anche a Messias. Rebic pare gradire la destinazione. Dalla Turchia c’è stato un interessamento anche per Krunic. Il Fenerbache avrebbe chiesto informazioni per il giocatore che però, si sa, è uno dei preferiti di Pioli.