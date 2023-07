Dal Milan all’Inter, frecciata di Calhanoglu: avete sentito?

Mentre le squadre continuano la propria preparazione in vista dell’inizio del nuovo Campionato, i giocatori rilasciano alcune interviste sul loro passato.

Mentre il calciomercato del Milan prosegue a gonfie vele, la squadra rossonera sta continuando la propria preparazione in America: dopo le amichevoli contro Real Madrid e Juventus, la squadra di Pioli affronterà il 2 agosto il Barcellona.

I rossoneri torneranno poi a Milano tra il 3 e il 4 agosto, per ritrovarsi a Milanello il 6: Pioli lascerà due giorni di riposo ai propri ragazzi, prima di continuare con la preparazione e prima della partita dell’8 agosto contro il Monza, valida per il trofeo in memoria di Silvio Berlusconi.

Calhanoglu punzecchia il Milan: le sue parole

Nel frattempo, anche i cugini nerazzurri stanno proseguendo la propria preparazione in Giappone, e faranno rientro in Italia il 2 agosto. In questi giorni di ritiro, tanti sono i nerazzurri intervenuti ai microfoni di numerose testate: tra questi c’è anche Hakan Calhanoglu, ex centrocampista rossonero.

Il centrocampista turco, intervistato ai microfoni di The Digest, è tornato sul suo trasferimento dal Milan all’Inter, avvenuto nell’estate del 2021. Queste le sue parole: