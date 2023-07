Dall’Arabia alla B: colpaccio Milan

Affare a sorpresa per il Milan, non se lo aspettava nessuno: dall’Arabia Saudita alla Serie B per il calciatore.

Il Milan è certamente una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato, sia in Italia ma anche considerando tutto il panorama internazionale. La sessione di mercato estiva si è aperta con un doppio terremoto per i tifosi rossoneri: l’allontanamento dalla dirigenza del club di Paolo Maldini e Ricky Massara. La notizia aveva alzato un polverano da parte della tifoseria, che si è amplificato quando qualche giorno dopo è arrivata la notizia che Sandro Tonali sarebbe stato ceduto al Newcastle United per la cifra monstre di 80 milioni di euro.

Da quel momento in poi però, il Milan si è scatenato sul mercato, sfruttando proprio il tesoretto arrivato dal centrocampista ex Brescia. Sono arrivati una serie di acquisti (e ancora altri sono destinati ad arrivarne): da Sportiello a Reijnders, da Loftus Cheek a Pulisic, passando per Noah Okafor e il Milan non sembra intenzionato a fermarsi qui. Oltre a tutte queste notizie di mercato però, nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha sorpreso completamente i tifosi del Milan, andiamo a scoprire insieme di che si tratta.

Colpaccio a sorpresa per il Milan: dall’Arabia Saudita alla Serie B

Si tratta della cessione di Divock Origi, arrivato solo un anno fa in rossonero ma senza mai riuscire a convincere né mister Stefano Pioli, né tantomeno la tifoseria e la dirigenza rossonera. L’attaccante belga è stato tenuto fuori dalla squadra rossonera che sarà in tournée estiva per preparare la stagione ed è dunque sul piede di partenza. Fino a questo momento non era arrivata neppure un’offerta per l’attaccante ex Liverpool, ma proprio nelle ultime ore si sono aperte due opzioni che sarebbero una vera e propria manna dal cielo per il Milan.

La cessione di Divock Origi infatti non solo libererebbe il club rossonero dall’ingaggio relativamente pesante dell’attaccante belga, ma consentirebbe anche di guadagnare un piccolo gruzzoletto dalla cessione del suo cartellino. Ma quali sono le opzioni per la cessione di Origi? Nelle ultime ore si è fatto sempre più pressante l’interesse nei suoi confronti dell’Al-Ettifaq, club dell’Arabia Saudita allenato da Steven Gerrard, che conosce benissimo Origi proprio per il passato al Liverpool. Oltre all’Arabia Saudita però sono aperte altre possibilità, come ad esempio quella del Leeds United, appena retrocesso dalla Premier League alla Serie B inglese, la Championship. L’attaccante belga sarebbe ovviamente un lusso per il club e vedremo quale dei due progetti convincerà maggiormente Origi.