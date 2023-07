De Ketelaere saluta il Milan? Un club sfida l’Aston Villa

Il belga non è centrale nei piani di Stefano Pioli e la sua permanenza è in forte dubbio. Oltre all’Aston Villa c’è l’interesse anche di un altro club.

Dopo aver sistemato (quasi del tutto) il centrocampo, ora il Milan può concentrarsi sul reparto offensivo. I Rossoneri non pensano però solo alle entrate, ma anche alle uscite. Nella lista delle possibili cessioni c’è soprattutto Charles De Ketelaere, sul belga sono finiti gli occhi del PSV Eindhoven.

De Ketelaere nel mirino: il PSV sfida l’Aston Villa

Doveva essere il grande colpo della scorsa estate e invece ha deluso tutti. Al momento i 35 milioni di euro spesi per l’ex Brugge non hanno per nulla ripagato e mister Pioli è pronto a fare a meno del classe 2001. In caso di offerte di allettanti, vicine ai 30 milioni di euro richiesti, il Milan potrebbe decidere di farlo partire.

Nei giorni scorsi si è palesato l’interesse dell’Aston Villa e ora sulle sue tracce ci sarebbero anche gli olandesi del PSV. Il giovane Xavi Simons ha deciso di tornare al PSG e il belga potrebbe essere il suo sotituto.