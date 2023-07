De Laurentiis torna su Napoli-Milan: “Sai dove mi è rimasto quel 0-4”

Nella scorsa stagione, in uno dei momenti di massimo splendore del Napoli, gli azzurri hanno subito una cantonata allo stadio Diego Armando Maradona. Autore: il Milan di Stefano Pioli, che si è imposto per 4-0. De Laurentiis ha parlato di quella partita.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa durante l’evento di presentazione del francobollo celebrativo del terzo scudetto azzurro. Il numero uno partenopeo ha rilasciato diverse dichiarazioni, concludendo con un piccolo commento sulla Champions League e sul 4-0 rifilato dal Milan al “Maradona”.

Le parole sulla Champions League:

“La Champions è questione di fortuna, non possiamo fare promesse da marinaio”.

Più colorito, invece, il piccolo sfogo sulla partita contro il Milan:

“Quello 0-4 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui (in gola, ndr), mi è rimasto non posso dirti dove..”.

Napoli-Milan 0-4: la perfetta notte rossonera

De Laurentiis è ancora scottato dalla sonora sconfitta del suo Napoli con il Milan, nonostante lo scudetto conquistato, che al momento della partita in questione era già virtualmente in tasca.

Una notte magica per il Milan, che ha fatto una partita perfetta sin dal primo momento, non perdonando neanche il minimo errore al Napoli, che ha poi perso la bussola. Il prossimo scontro tra Napoli e Milan non potrà essere banale, visti tutti gli incroci di questa stagione: dallo storico 0-4 all’eliminazione in Champions League.

Gli azzurri avranno voglia di rivalsa, i rossoneri vorranno dimostrare che non è stato un caso.