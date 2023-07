Delineato il piano del Milan: Furlani fa sognare i tifosi

L’annuncio di Giorgio Furlani lascia pochi dubbi sul futuro del Milan: le parole dell’AD rossonero fanno sognare tutti i tifosi.

L’AD rossonero Giorgio Furlani ha svelato alcuni dettagli a proposito del progetto di crescita del Milan nelle stagioni a venire. Lo ha fatto in una intervista concessa ai microfoni del programma “Ahora o Nunca” di ESPN, nella quale ha avuto modo di affrontare alcuni degli argomenti più rilevanti all’interno dell’ambiente rossonero in questi anni.

Non sono mancate ovviamente domande sull’importante campagna acquisti messa in atto in questa sessione di calciomercato estivo oppure sulla cruciale questione riguardante il nuovo stadio di proprietà del Milan, a cui il dirigente ha risposto in modo piuttosto esaustivo e schietto.

Furlani: “Da tifoso, penso che faremo una buonissima stagione”, poi il commento sul nuovo stadio

In primis, Furlani ha raccontato le sue prime sensazioni in vista della prossima stagione, alla luce di quanto visto in queste prime settimane di raduno e tournée e dell’inserimento dei nuovi innesti nella rosa di Stefano Pioli:

Abbiamo investito molto sul mercato in entrata con l’obiettivo di fare una stagione migliore quest’anno. Penso che stiamo andando piuttosto bene. Sono molto contento sia dell’allenatore che dei giocatori. Per me faremo una buonissima stagione. Lo dico da tifoso e spero che anche gli tifosi siano felici quanto lo sono io.

Sulla questione stadio, l’amministratore delegato del Milan ha poi aggiunto:

Milan e Inter hanno lo stadio insieme ed è una eccezione nel mondo per rivali cittadine così importanti. Tra i nostri vari progetti di miglioramento, il principale è sicuramente quello del nuovo stadio. Il nostro piano è di averne uno di proprietà che equipari il nostro club al resto d’Europa e del mondo. Se n’è parlato a lungo nel corso degli anni, ma io spero che possa presto essere pronto e di tornare qui per annunciarvelo.

Milan sempre più a stelle e strisce, Furlani: “Il mercato dello sport in America è il più forte al mondo”

Furlani ha voluto spendere alcune parole anche in merito al calore dimostrato dal popolo rossonero statunitense in quest’ultimi giorni:

Essendo un club italiano con una proprietà americana, Red Bird Capital Partners di Gerry Cardinale, per noi gli Stati Uniti sono molto importanti: lì abbiamo addirittura 16 fan club. Il mercato dello sport in America è il più forte al mondo e il calcio vi sta crescendo in maniera esponenziale. La proprietà in questo ci è molto d’aiuto. È importante, da questo punto di vista, ciò che si sta facendo negli USA per i Mondiali 2026.

Parlando degli obiettivi in vista della prossima stagione, Furlani ha ribadito la necessità della qualificazione alla Champions League:

Dopo sette anni senza Champions League, è da tre che invece ci andiamo: l’anno scorso con la semifinale e due anni fa con lo scudetto. È facile fare questo lavoro con questa passione. Abbiamo un piano, un percorso e una direzione che credo siano molto buoni. Vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa come l’anno scorso e vogliamo continuare così.

