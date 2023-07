Di nuovo derby: l’Inter sfida il Milan per l’attaccante

Dopo Frattesi e Thuram si ripropone un altro derby di mercato tra Inter e Milan: i nerazzurri piombano a sorpresa sull’attaccante.

Lavori in corso a Milanello dove, dopo gli ultimi acquisti di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (ancora ufficioso), si attendono i prossimi rinforzi targati Moncada & Furlani. L’area sportiva rossonera è al lavoro da tempo per consegnare a Stefano Pioli una rosa ben allestita in vista della prossima stagione. Le priorità restano le stesse di inizio mercato: un centrocampista che vada ad irrobustire la mediana assieme a Loftus-Cheek e il sopracitato Reijnders, un altro esterno d’attacco e, soprattutto, un attaccante che possa alternarsi con Giroud.

Gli obiettivi individuati sono i soliti noti: a centrocampo sono stati puntati Yunus Musah del Valencia, Samardzic, Hjulmand e Dominguez, visto l’approdo di Frattesi alla sponda nerazzurra di Milano, e l’addio alla Serie A di Milinkovic-Savic volato in Arabia Saudita. Non è da escludere che, tra i sopracitati, possa arrivarne più di uno. Per il ruolo di esterno le candidature più insistenti sono quelle di Samuel Chuwueze e Adama Traorè, con il nome di Nicolò Zaniolo che rimane sempre più sullo sfondo.

Più delicato invece il reparto attaccanti dove, sfumato l’arrivo di Marcus Thuram che ha scelto l’Inter, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino diversi profili che possono fare al caso del tecnico parmigiano. Scamacca e Taremi restano in pole sul resto dei candidati, anche se resta viva un’altra opzione dalla Premier League che continua a far sognare i tifosi rossoneri.

Duello Inter-Milan, ancora derby di mercato: l’obiettivo è Balogun

Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, l’area sportiva rossonera avrebbe ancora nel mirino il profilo di Folarin Balogun, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Arsenal. Sul centravanti statunitense, che nell’ultima stagione al Reims ha stupito tutti gli addetti ai lavori, tuttavia, sarebbe piombata anche l’Inter. La dirigenza nerazzurra, capeggiata da Marotta e Ausilio, vorrebbe rinforzare il poker d’attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi e, visto l’affare Lukaku sfumato, potrebbe tentare un assalto disperato a Balogun.

Il giocatore, rientrato dal prestito in Francia, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro anche se, almeno per il momento, sembrerebbe ben lontano da Milano. La sua valutazione oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza rossonera che vorrebbe limare il prezzo prima di avanzare una richiesta ufficiale. La concorrenza, però, non concede passi falsi, e bisognerà muoversi in fretta per non farsi sfuggire gli obiettivi.