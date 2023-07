Dopo Okafor, altro colpo in arrivo per il Milan: i dettagli

Il Milan continua a lavorare duramente sul mercato e nelle prossime ore potrebbe mettere a segno un nuovo colpo, dopo l’arrivo di Okafor.

I rossoneri sono senza ombra di dubbio la squadra più attiva in questa sessione di mercato, che era cominciata nel terrore generale dei tifosi rossoneri, in virtù del divorzio di Paolo Maldini e della cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che hanno inevitabilmente destabilizzato l’intera tifoseria. Nelle settimane successive però sembra essere cambiato tutto, perchè la dirigenza rossonera ha messo a segno una serie di colpi ravvicinati che hanno riacceso l’entusiasmo.

Il primo ad arrivare è stato l’ex giocatore del Chelsea Loftus-Cheek, seguito a sua volta dall’ex compagno Christian Pulisic, dall’olandese Reijnders, da Chukwueze e dall’ex atalantino Romero. Poche ore fa, invece, è stata ufficializzata anche la trattativa che porta l’attaccante Okafor alla corte di Stefano Pioli. Ma la campagna acquisti dei rossoneri non è affatto terminata qui, perchè la ricerca, ora, si sposta su un centrale di difesa e su un vice Theo Hernandez, in modo tale da poter fare rifiatare il francese all’occorrenza. In merito all’esterno da portare a Milano, più di un sondaggio è stato fatto per Riccardo Calafiori. Ma dalla Spagna sarebbe emersa anche una nuova possibilità per il reparto arretrato.

Dalla Spagna, il Milan segue Miranda: la situazione

Andiamo con ordine: l’ex terzino della Roma, ora in forza al Basilea, ha convinto la dirigenza rossonera a puntare forte su di lui, la quale, nelle ultime ore ha avviato dei contatti preliminari con il club svizzero, ma prima resta da definire il futuro di Ballo-Tourè, ancora del tutto in bilico.

Sul giocatore senegalese c’è il forte interesse di Nizza e Bologna, che hanno sondato il terreno e sarebbero disposte a portare avanti i contatti. Ma bisogna fare i conti anche con l’inserimento del Fulham, che in queste ultime ore si è avvicinato alla cifra richiesta dal Milan per lasciar partire Tourè.

Ecco perchè bisogna individuare nuovi obiettivi per completare il reparto e una nuova soluzione potrebbe emergere dalla Spagna. Stando a quanto riportato dal portale iberico Relevo, infatti, il Milan avrebbe inserito nella lista dei desideri anche il nome di Juan Miranda. Si tratta dell’esterno spagnolo ora in forza al Betis Siviglia, di soli 23 anni ma abilissimo ad agire su entrambe le fasce. Ecco perchè piace molto a Pioli, pronto a convincere la società a fare uno sforzo verso questa direzione.