Doppietta Milan: così la Juve va al tappeto

Proteste vivide da parte della Juventus, dopo che l’obiettivo bianconero è stato proposto al Milan di Stefano Pioli.

Entra sempre più nel vivo il calciomercato targato Milan, con la squadra rossonera pronta a rispondere sul campo all’annata altalenate vissuta la scorsa stagione. Furlani e Moncada sono infatti già al lavoro per sfoltire la rosa dagli esuberi e conseguentemente comprare giocatori di alto livello. Sono dunque già stati ufficializzati gli acquisti di Sportiello e Loftus-Cheek, desiderosi di alzare il livello della rosa milanista con quest’ultimo che arriva inoltre come sostituto di Sandro Tonali.

In contrapposizione ai due acquisti infatti, tanti sono invece gli addii a cui il Milan è stato sottoposto. Già a conoscenza del ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid e dell’approdo al Newcastle di Tonali, i tifosi rossoneri hanno avuto modo di salutare anche altri tre membri della rosa. Trattasi di Dest, Tatarusanu e Ballo-Tourè. Mancato rinnovo del prestito per il primo con scadenza contrattuale per gli ultimi due. Il reparto difensivo del diavolo perde dunque 3 elementi, con Furlani e Moncada che dovranno soprattutto esser bravi a trovare un degno sostituto di Theo Hernandez sulla sinistra. Detto fatto ed obiettivo visualizzato. Il giovane calciatore, già adocchiato dalla Juventus, è stato proposto ai rossoneri.

Milan, proposto Vazquez nella trattativa Musah

Uno dei nomi più caldi in orbita Milan è senz’altro quello di Yunus Musah. Statunitense classe 2002, il centrocampista ha avuto modo di dimostrare tutto il proprio potenziale in una difficile stagione per il Valencia, totalizzando 33 presenze complessive in campionato. Il giovane sarebbe stato adocchiato dai rossoneri come ulteriore rincalzo post-Tonali, da affiancare all’esperienza di Loftus-Cheek. Le richieste del Valencia, inoltre, appaiono accessibili alla società del diavolo, sorpresa dall’ultima proposta dei pipistrelli.

Un nuovo nome è stato infatti inserito all’interno della trattativa Musah. Trattasi del giovane terzino Jesus Vazquez, classe 2003 e reduce da un’annata da 12 presenze ed 1 assist. I numeri non devono però ingannare d’innanzi al reale talento del giovane, capace di occupare tutti e tre i ruoli della fascia sinistra. Fuori dai piani del Valencia, questi ultimi avrebbero proposto la figura del giovane al Milan, proprio alla ricerca di un rincalzo per Theo in quella zona di campo. L’idea degli spagnoli sarebbe quella di cedere in blocco Musah e Vazquez, valutando entrambi per 30 milioni di euro complessivi.

Il Milan ci pensa nonostante in società siano poco convinti di tale manovra, mentre la Juventus protesta in direzione del Valencia. Al lungo sulle tracce di Vazquez, il club bianconero potrebbe non digerire facilmente tale affronto dalla Spagna.