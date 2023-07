Effetto Lukaku, l’Inter si fionda sugli obiettivi del Milan per l’attacco

Lukaku, che combini? La telenovela di Big Rom non ha una fine e ora il discorso attaccanti si fa sempre più interessante.

Quello che è certo è che il Milan ha bisogno di un attaccante: nonostante non giocasse da una stagione ormai, il finale di stagione ha portato via Ibrahimovic ai rossoneri. E ore la squadra di Stefano Pioli si ritrova con due attaccanti che non garantiscono continuità: Giroud è ormai su d’età e non potrà caricarsi sulle spalle da solo il reparto offensivo; Origi invece ha deluso le aspettative dei rossoneri e il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano.

Furlani e Moncada, dunque, stanno lavorando per portare a Pioli un attaccante prima dell’inizio ufficiale del nuovo campionato di Serie A, previsto per il 19 agosto.

Calciomercato Milan, continuano gli innesti per i rossoneri

Dopo un avvio piuttosto deludente, il calciomercato del Milan ora prosegue a gonfie vele: l’obiettivo principale è quello di coprire i buchi lasciati dalle cessioni e dai calciatori non riscattati, come per esempio Tonali, approdato al Newcastle, e Brahim Diaz, tornato al Real Madrid dopo soli due anni con la maglia rossonera.

Ma la società rossonera, fino ad ora, ha saputo riparare le perdite con acquisti di qualità: a Milanello infatti sono arrivati, in breve tempo, Loftus-Cheek, Luka Romero e Pulisic. E in settimana arriverà anche un nuovo centrocampista, Reijnders, per il quale sono state fissate le visite mediche martedì.

I 3 nuovi innesti hanno già cominciato la preparazione con Stefano Pioli e i loro nuovi compagni, in vista della tournée estiva negli Stati Uniti.

Calciomercato, Lukaku blocca il Milan: problemi attaccanti

Nelle ultime ore, la vicenda Lukaku tiene vivo il calciomercato: l’attaccante belga, dal 30 giugno è di nuovo un calciatore del Chelsea, dopo l’anno in prestito all’Inter. La volontà del calciatore è sempre stata chiara: giocare in Serie A, con la maglietta nerazzurra.

L’Inter e Zhang hanno fatto di tutto per trovare un accordo con la società inglese, ma quando tutto sembrava completato, ecco che Big Rom ha tradito la società nerazzurra, non rispondendo più alle chiamate della dirigenza. Con questo comportamento, la società nerazzurra ha deciso di abbandonare definitivamente l’ipotesi del suo ritorno.

Anche l’inter, dunque, è alla caccia di un attaccante, e ora il gioco sembra ripetersi: dopo Thuram e Frattesi, i nerazzurri hanno messo gli occhi su attaccanti obiettivo del Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, rossoneri e nerazzurri avrebbero sul taccuino degli attaccanti gli stessi nomi: Morata, Taremi, Balogun. Milan VS Inter, rossoneri VS nerazzurri: chi la spunterà questa volta?