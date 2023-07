Elena Morali, il suo lato b è un… arcobaleno: fan in delirio, tanta roba (FOTO)

Elena Morali fa impazzire i suoi followers con un lato B che sembra un arcobaleno: tanta roba per la showgirl, ecco la foto

Sono tante le esperienze televisive di Elena Morali, come per esempio La Pupa e il Secchione e L’Isola dei Famosi. E’ entrata anche nel cast di Chiambretti Night e spesso è stata ospite nei vari salotti condotti da Barbara D’Urso. Una vita nel mondo dello spettacolo, il suo sogno fin da bambina. La Morali ha sempre popolato le prime pagine dei giornali di gossip, anche per la sua storia con il comico di Colorado Gianluca Fubelli, in arte ‘Scintilla’.

Lo stesso Scintilla ha ammesso che la relazione con la Morali è finita per il tradimento di lei con Daniele Di Lorenzo. Una situazione molto particolare, che ha portato anche la showgirl ad avere un attacco di panico. I tre si sono recati successivamente alla questura per chiarire ciò che è successo. Altri flirt che le sono stati attribuiti sono stati con Guè Pequeno e Mario Balotelli.

La vita di Elena Morali è sempre stata molto particolare dal punto di vista sentimentale. Mentre sui social continua a far vedere il suo bellissimo fisico, facendo impazzire tutti i suoi followers. Su Instagram, infatti, può vantare 1,8 milioni di seguaci che non perdono occasione di farle vedere il loro sostegno.

Elena Morali più fiammante che mai: followers impazziti

Instagram è utilizzato da Elena Morali per aggiornamenti sulla sua vita sentimentale e lavorativa. E anche per togliersi qualche sfizio, come postare delle foto in cui fa ammirare il suo bellissimo fisico ai suoi followers. Una scelta lecita, considerando il grande pubblico a disposizione. Una delle ultime foto pubblicate vede la Morali rilassarsi al mare, con un copri costume arcobaleno che mette in evidenza il suo prosperoso lato B.

Quelle della Morali sono sempre foto molto particolari, vista la bellezza che le contraddistingue. Capelli biondi, sguardo ammiccante, labbra carnose e fisico scolpito nel marmo. Ed è anche per questo che le arrivano moltissimi complimenti, soprattutto da parte di quegli uomini che sognano di conoscerla dal vivo.

Elena si diverte a leggere e apprezza, usa i social anche con un po’ di ironia vista la descrizione della foto: “Mi sono sempre piaciuti gli arcobaleni“. E il riferimento è chiaro al suo copricostume. Quel che è certo è che il suo pubblico ha voglia e bisogno di vedere altre foto del genere e spera che la Morali non la smetta mai.