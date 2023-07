Elettra Lamborghini è in formissima: lato b da ammirare (FOTO)

La forma di Elettra Miura Lamborghini è magnifica, il suo lato B è da ammirare: i followers sono deliziati da una visione fiabesca

Elettra Miura Lamborghini è uno dei personaggi televisivi più simpatici e iconici degli ultimi tempi. Perché oltre a ‘partorire’ delle hit sulle varie piattaforme musicali, diventate famose in tutta Italia soprattutto nei club durante l’estate, riesce anche a essere autoironica. Proprio questo suo carattere un po’ estroverso e appariscente, al netto degli haters – quelli non mancano mai -, viene molto apprezzato dai suoi followers.

Oltre a programmi italiani come The Voice of Italy, L’Isola dei Famosi e Miss Italia, nel corso della sua carriera ha anche partecipato a programmi stranieri. Come per esempio in Spagna al ‘Gran Hermano VIP’, in Inghilterra al ‘Geordie Shore’ e in Messico ad ‘Acapulco Shore’.

Diversi sono i singoli pubblicati nel corso della sua carriera con artisti di successo come Guè Pequeno, Sfera Ebbasta e Rocco Hunt. Elettra è sentimentalmente legata al dj Afrojack dal 2018, con il matrimonio celebrato nel 2020 sul Lago di Como.

Nonostante Elettra Lamborghini si sia sposata da qualche anno, la sua vita prosegue come sempre. Ricca di allegria, spensieratezza e anche qualche foto provocante per far impazzire i suoi followers.

Elettra Lamborghini da paura: il lato B è solo da ammirare

Elettra Lamborghini ha pubblicato un post negli ultimi giorni su Instagram, una serie di foto in cui si trova a bordo piscina in costume. La Lamborghini non riesce a scegliere quale foto sia la migliore, come scritto anche nella descrizione: “Mi piacevano tutte, a voi quale?”. Beh, è chiaro che c’è una foto in particolare che ha catturato l’attenzione dei suoi followers.

Il riferimento è chiaro, alla foto della cantante e conduttrice televisiva girata di spalle e in costume. Il lato B è praticamente in bella mostra ed è soltanto da ammirare. C’è anche un effetto luce un po’ più scuro sul corpo di Elettra, quasi per aumentare la sua sensualità.

Sono tanti i commenti positivi ricevuti da Elettra sotto il post, tra questi c’è anche quello di suo marito Afrojack: “I like you all”, con l’aggiunta di un cuore.

Una piccola dimostrazione dell’amore che i due provano, con il dj che ha ricevuto anche una gran quantità di like al suo commento. E c’è anche chi si chiede se Elettra sia dimagrita o meno, vista la sua forma smagliante anche e soprattutto di spalle.