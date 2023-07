È ormai noto l’interesse di Milan, Inter, Juventus e Roma per Davide Frattesi. Il centrocampista è al centro di varie voci di mercato, provenienti soprattutto dalle due milanesi, da diverse settimane.

Sia il club nerazzurro che quello rossonero hanno fatto importanti passi in avanti nei confronti del giocatore del Sassuolo. È l’Inter però adesso avanti per il giocatore, su cui c’è stato anche un tentativo del Napoli. L’amministratore delegato Carnevali intanto, ha fissato il prezzo del cartellino pari a 40 milioni di euro.

Frattesi, è duello di mercato tra Milan e Inter: la situazione

Dopo il duello di mercato per Marcus Thuram, Inter e Milan son pronte a darsi battaglia anche per un altro obiettivo, nonchè Frattesi. Il Sassuolo, nella giornata di lunedì 3 luglio, ha incontrato i dirigenti nerazzurri discutendo a lungo in merito alla trattativa. Proprio l’Inter, ha trovato un accordo verbale con gli emiliani e sono intenzionati a chiudere nelle prossime 24/48 ore.

È toccato invece al Milan il dialogo, martedì 4 luglio. Entrambi i club dunque si sono mossi a inizio settimana per Davide Frattesi, da tempo attenzionato con insistenza. Rispetto alla società rossonera l’Inter ha agito in anticipo e, al momento, è avanti nella trattativa rispetto a tutti. Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nella giornata di oggi.