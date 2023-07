Frattesi-Milan, l’offerta rossonera: cash più una super contropartita

Il giocatore del Sassuolo è sempre nei piani dei rossoneri. Il Milan è pronto ad offrire una buona pedina nell’operazione.

Davide Frattesi è conteso dalle due squadre di Milano. Il Milan non vuole lasciare la presa e vorrebbe vedere nel giocatore italiano il proprio futuro. Dopo aver ceduto Sandro Tonali è imprescindibile che il Milan pensi ad un degno sostituto, pescando proprio in casa Italia, e Davide Frattesi sarebbe il profilo adatto per occupare il vuoto lasciato da Tonali. Il Sassuolo ha fissato il prezzo, il Milan vorrebbe strapparlo a meno offrendo anche una buona contropartita ai neroverdi.

Milan, la strategia per Frattesi

Il Milan, conoscendo le accelerate last minute dei cugini nerazzurri nel soffiare i colpi di mercato, vorrebbe far proseguire velocemente i contatti con il Sassuolo per Davide Frattesi.

Ad oggi, secondo la Gazzetta dello Sport, la valutazione del Sassuolo per Frattesi si aggira sui 35-40 milioni di euro. Moncada e Furlani ritengono troppo alta la richiesta, dunque si punta ad un abbassamento del prezzo.

Il nome della contropartita per rendere il prezzo del centrocampista del Sassuolo più basso è Tommaso Pobega. L’attuale centrocampista del Milan può essere inserito nella trattativa per arrivare a Frattesi. Nei giorni scorsi si parlava di Colombo o Maldini ma adesso il Milan posa sul piatto un nome ben più appetibile per mandare positivamente in porto l’operazione.