Furlani accelera per l’attaccante argentino: pronti 14 milioni di euro per portarlo al Milan!

I Rossoneri non vogliono fermarsi e ora l’obiettivo è quello di chiudere per un attaccante. In cima alla lista ci sarebbe un argentino.

Il Milan è per distacco il club italiano più attivo sul mercato e vuole continuare ad esserlo. Dopo aver già ufficializzato ben sette acquisti, Samuel Chukwueze l’ultimo, il prossimo colpo del Diavolo poreebbe essere quello in attacco. Il nome che nelle ultime ore circola con più insistenza è quello di Alejo Veliz del Rosario Central.

Veliz-Milan, offerta già presentata

Secondo quanto riportato dal giornalista Renzo Pantich, intervenuto sul suo profilo Twitter, i Rossoneri sarebbero molto interessati a Veliz, attaccante argentino classe 2003 e sarebbe già stata presentata un’offerta da 14 milioni di euro più bonus.

L’agente del giocatore sarebbe già in Italia e nei prossimi giorni i contatti con la dirigenza rossonera potrebbero farsi più intensi. Il Milan non è però l’unico club italiano interessato all’argentino, su di lui ci sono infatti anche Lazio e Napoli, pronte a darsi battaglia.