Futuro Musah, cambia l’offerta del Milan: i dettagli

Un’altra trattativa in casa Milan entra nel vivo, si attende la risposta del club del calciatore per chiudere un altro grande colpo in prospettiva per i rossoneri.

Entra nel vivo la trattativa del Milan per Yunus Musah. Dopo gli arrivi di Samuel Chukwueze, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek i rossoneri continuano la loro linea di mercato basata sui giovani prospetti. Il centrocampista è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan e completare un centrocampo che sta prendendo sempre più forma e sostanza.

Nelle ultime ore il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha dato delle news importanti sulla contrattazione che vedono il calciatore del Valencia sempre più vicino a Milano e al Milan.

Il punto della trattativa Musah

A riferirlo è Gianluca Di Marzio che ha spiegato che la trattativa sta continuando sui binari giusti. Il Milan nelle ultime ore infatti ha alzato la propria offerta, arrivando a 2o milioni, in precedenza l’offerta era 18 milioni più 2 di bonus. Con questa offerta l’ottimismo è aumentato a dismisura e dalla Spagna con molta probabilità accetteranno questa seconda offerta dei rossoneri rendendo dunque ufficiale il terzo colpo a centrocampo del Milan.