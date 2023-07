Gabbia lascia un messaggio al Milan: “Ho realizzato il mio sogno”

Matteo Gabbia lascia il Milan per raggiungere in prestito il Villareal sino alla fine della stagione 2024.

Dopo tanti anni al Diavolo, il difensore italiano ci ha tenuto a ringraziare il Milan, ma soprattutto i tifosi rossoneri per il sostegno che gli hanno sempre dimostrato nel corso della sua avventura.

Le parole di ringraziamento di Gabbia

“Volevo ringraziare voi tutti, tifosi, tutta la squadra e tutto lo staff. Sono stati quattro anni fantastici per me, sono stati un sogno che è diventato realtà. Io farò sempre il tifo per voi, forza Milan, vi mando un grande abbraccio. A presto!”. Queste le parole di Matteo Gabbia, che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo amore per il Milan.

Il difensore italiano è cresciuto nel Milan, entrando a far parte delle giovanili nel lontano 2015. Da questo momento in poi, Gabbia è cresciuto moltissimo fino a raggiungere la prima squadra, di cui è parte da almeno tre anni. Ora lo aspetta un’altra avventura, ma in futuro potrebbe tornare.