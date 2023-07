Giulia Pastore felicissima a Newcastle: “Chi mi conosce sa”, milanisti furiosi (FOTO)

Giulia Pastore, lady Tonali, è da sempre molto attiva sui social. Negli ultimi giorni si è mostrata felicissima a Newcastle dopo aver seguito il suo Sandro.

Il mercato del Milan sta proseguendo a gonfie vele. I rossoneri hanno ufficializzato diversi acquisti negli ultimi giorni. Il club di via Aldo Rossi, è riuscito a strappare dal Chelsea giocatori del calibro di Ruben Lotfus-Cheek e Christian Pulisic, mentre poi dalla Serie A ha preso Marco Sportiello dall’Atalanta e Luka Romero dalla Lazio.

Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, però, sin dallo scorso anno ha più volte lamentato l’assenza in rosa di un attaccante che garantisca almeno 20 gol a stagione. Secondo il tecnico originario di Parma, questo sarebbe stato il problema del Milan nella scorsa stagione e quello che ha costretto i rossoneri ad una stagione altalenante conclusasi con un quarto posto conquistato solo grazie alla penalizzazione in classifica per il “Caso Plusvalenze” inflitta alla Juventus.

La dirigenza del Milan, dopo gli addii a sorpresa di Paolo Maldini e Ricky Massara, è a lavoro per regalare a Stefano Pioli il centravanti che permetterebbe ai rossoneri di fare il salto di qualità che è mancato nella passata stagione. Oltre al nuovo attaccante, il Milan ha chiuso anche l’affare Tijjani Reijnders centrocampista classe ’98 dell’AZ Alkmaar. Il giocatore svolgerà oggi il solito iter di visite mediche e firma sul contratto.

Giulia Pastore fa infuriare i tifosi del Milan su Instagram

Il Milan, dopo Loftus Cheek ha cercato con insistenza un altro centrocampista perchè aveva la necessità di sostituire Sandro Tonali volato a Newcastle per 80 milioni di euro. Con lui, Sandro si è portato in Inghilterra anche la bellissima Giulia Pastore, sua compagna di vita. Lady Tonali ha accompagnato l’ex centrocampista rossonero nella visita al centro sportivo del club e si è resa protagonista di una simpatica reazione di stupore ripresa dal Newcastle e pubblicata attraverso i suoi canali social.

Social che sono da sempre molto utilizzati dalla stessa Giulia, che grazie alla sue bellezza continua spopolare sempre più. Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere, però, una storia Instagram pubblicata dalla stessa Giulia.

Lady Tonali, infatti, ha pubblicato una chat tra sé e una sua amica che recitava: “Quanto sei felice di essere lì, nel regno dei Reali”. La favolosa Giulia ha poi risposto con un sonoro “Chi mi conosce, sa” che fa intendere come questa sua amica fosse a conoscenza del suo desiderio di volare in Inghilterra.

Possibile che la scelta di Tonali sia dipesa anche dalla voglia della favolosa Giulia di volare oltre la Manica.