Ha già deciso cosa fare: via dal Milan per essere protagonista

Il giocatore ha deciso di lasciare il Milan per essere protagonista: una scelta già presa, ci sono diversi club su di lui. Tutti i dettagli

Il Milan è alle prese con la sua sessione di mercato, con Furlani e Moncada che lavorano per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. L’infortunio di Ismael Bennacer e la partenza di Sandro Tonali hanno portato delle defezioni non da poco. L’arrivo di Loftus Cheek non può bastare, perché già la scorsa stagione c’erano delle mancanze per la mancata sostituzione di Franck Kessié.

Proprio quello delle seconde linee è un problema non da poco per il Milan, visto che in alcuni ruoli ci sono dei mismatch a livello di qualità. Come per esempio quando si tratta di Theo Hernandez, uno dei terzini sinistri migliori d’Europa anche quando non è in gran forma.

Il sostituto di Theo Hernandez è Fodé Ballo-Touré, terzino senegalese che negli ultimi due anni ha avuto poche chance per mettersi in mostra. Pioli si ritrova in una situazione particolare: il francese è praticamente insostituibile, anche perché il suo sostituto spesso non ha dato prestazioni di altissimo livello.

Ballo-Touré negli ultimi due anni ha giocato 26 partite, la sensazione è che per lui siano troppo poche. Vuole giocare di più, essere protagonista magari anche in una squadra meno prestigiosa del Milan.

Milan, Ballo-Touré ha deciso di andar via

Secondo quanto riferito da Footmercato, Ballo-Touré ha deciso che nella prossima stagione vuole giocare da titolare al Milan questo non è possibile vista la presenza di Theo Hernandez.

Sono diverse le squadre che hanno mostrato un interessamento per il terzino senegalese: come per esempio Fulham ed Everton in Inghilterra, ma anche il Werder Brema in Germania. In Serie A, invece, il club che più si è fatto avanti è stato il Bologna.

Il Bologna, tuttavia, è frenato dal fatto che Ballo-Touré percepisce circa 2 milioni di euro a stagione, mentre il tetto massimo del club rossoblù è fissato a 1,5 milioni. E il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 5 milioni.

Dunque, il Milan prosegue la sua estate cercando di piazzare il maggior numeri di giocatori scontenti possibili. La rosa è ricca di esuberi, che chiaramente non rientrano più nei piani di Pioli. E infatti possono verificarsi anche le cessioni dei vari Adli, Messias e Saelemaekers. Intanto, Ballo-Touré vuole giocare e in caso di offerta da parte dei club nominati in precedenza, il club rossonero non opporrebbe resistenza.