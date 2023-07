I tifosi del Milan esultano, colpo in arrivo dal Real Madrid: trattativa avanzata

Altro colpo in casa Milan dopo quelli in rapida successione di Reijnders e Pulisic: trattativa in chiusura per un gioiello dal Real Madrid.

Si sblocca il mercato rossonero che, anche grazie alla cessione di Sandro Tonali per la cifra record di 75 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), ha potuto piazzare i primi acquisti: Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea per circa 20 milioni di euro ciascuno, e l’arrivo di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar, il mercato estivo del Milan entra finalmente nel vivo. Resta piuttosto ampio il budget che l’area sportiva del club ha ancora a disposizione per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Budget che, con ogni probabilità, verrà investito per l’acquisto di un fantasista/esterno che possa agire sulla trequarti alle spalle della punta, e soprattutto per un centravanti di livello che possa affiancare e far rifiatare lo stesso Olivier Giroud. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono i soliti, con Samuel Chukwueze e Gustav Isaksen ancora in pole, mentre l’alternativa made in Italy rappresentata da Nicolò Zaniolo resta sullo sfondo. Per l’attacco, oltre a Scamacca, Morata e Taremi, il sogno della tifoseria resta Folarin Balogun, per cui si profila un’asta con i cugini nerazzurri.

Milan, in chiusura il colpo dal Real Madrid: chi è Alex Jimenez

Un mercato atipico del Milan che, ora come non mai, dovrà cercare di cambiare rotta dopo l’ultima deludente stagione. Cambio di rotta che passerebbe anche dal nuovo modulo pensato da Stefano Pioli, il quale andrebbe ad esaltare le caratteristiche tecniche dei nuovi arrivati e di coloro che potranno arrivare nelle prossime settimane. Un nome su tutti è quello di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di proprietà del Valencia, che potrebbe essere il prossimo colpo dell’era Moncada-Furlani.

Il centrocampista di proprietà del Valencia, tuttavia, potrebbe non essere l’unico acquisto che la proprietà rossonera metterà a segno in questa sessione di mercato estiva. Negli ultimi giorni, infatti, si sarebbe accesa all’improvviso la pista che porta ad un gioiellino del Real Madrid: si tratta di Alex Jimenez, terzino destro classe 2005 di proprietà dei Blancos, che è ad un passo dal vestire la maglia del Milan. Per ora verrà impiegato soltanto con la Primavera, ma l’impressione è che, considerate le sue qualità fisiche, risulterà un giovane fuori categoria. Nell’ultima stagione con i Galacticos ha collezionato sole 7 presenze e due assist, ragion per cui il giocatore vorrebbe cambiare aria. In Spagna, però, ci si aspettava che il giovane terzino potesse riuscire ad esordire in prima squadra.