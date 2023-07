Il messaggio social è chiaro: farebbe di tutto per una chance al Milan (FOTO)

Il Milan più di tutte si sta muovendo per il mercato in entrata in vista della prossima stagione. C’è anche chi farebbe di tutto per avere una chance.

Il Milan è la squadra che, ad oggi e più di tutte, si sta muovendo sul mercato e sta mettendo a segno operazioni mirate per rinforzare la rosa. La prossima stagione sarà ricca di impegni e, oltre a provare a conquistare nuovi trofei, la squadra rossonera punta a giocare quante più partite possibili. Per essere competitivo perciò il club sta mettendo a segno colpi di mercato mirati. Nel frattempo arriva anche un messaggio social: c’è chi farebbe di tutto per avere spazio al Milan.

Sportiello, Loftus-Cheek, Reijnders, Romero, Pulisic e Okafor sono i nomi che fino a questo momento il Milan ha reso nuovi giocatori rossoneri tramite abili operazioni. Giorgio Furlani sta procedendo a gonfie vele con il proprio lavoro e i risultati sono sempre più evidenti.

Il prossimo nome della lista è quello di Samuel Chukuwueze anche se non viene mollata neppure la pista per Musah del Valencia. Con i profili di Ante Rebic e Divock Origi in uscita per quanto riguarda il reparto offensivo. C’è poi anche chi, in squadra, rappresenta una vera e propria incognita. È il caso di Yacine Adli. Il centrocampista è arrivato lo scorso anno e farebbe di tutto per avere più spazio, visto che ne ha trovato pochissimo. La foto lo testimonia.

Milan-Adli, una storia che appare complicata: il giocatore farebbe di tutto per avere una chance

Yacine Adli non è nella lista degli incedibili. Anche perché da quando è arrivato al Milan non ha mai trovato molto spazio. Anzi, spesso è stato considerato un esubero da Stefano Pioli che non l’ha quasi mai messo in campo e tra le priorità della rosa. Per questo motivo, se dovesse arrivare un’offerta molto probabilmente potrebbe partire e dire addio. In ogni caso è stato portato insieme alla squadra nella tournée negli Stati Uniti e ha anche giocato contro il Real Madrid. Proprio in riferimento a questa occasione ha postato una foto su ‘Instagram’.

“Sfruttare ogni momento“, è la didascalia che sul proprio profilo il giocatore ha aggiunto alla foto che lo ritrae con la maglia del Milan in campo contro il Real Madrid. Testimonianza questa che farebbe di tutto per avere più spazio e magari una chance in più alla corte di Stefano Pioli.

