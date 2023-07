Il Milan ha il suo nuovo direttore sportivo: sarà il sostituto di Maldini

Antonio D’Ottavio, responsabile scouting del settore giovanile è stato promosso a direttore sportivo. Il classe ’82 è già al Milan dal 2017. Vero braccio destro di Moncada, entrambi hanno visto crescere il loro prestigio all’interno della società.

D’Ottavio non ricoprirà il ruolo del classico direttore sportivo, come faceva Maldini per capirci, che si muove più o meno in autonomia per condurre le trattative e gestire il budget societario. Seguirà il modello in stile anglosassone su cui è impostata la società. E il fatto che sia stata scelta una figura già all’interno del mondo rossonero conferma la nuova linea del club.