Il Milan ha scelto Singo come vice-Theo: la strategia dei rossoneri

Il Milan è alla ricerca di un vice-Theo dopo la partenza di Ballo-Touré che volerà al Fulham. I rossoneri hanno scelto Singo del Torino.

Il Milan è impegnato in America per la tournee estiva di preparazione. Stefano Pioli sta facendo lavorare duramente i suoi giocatori per farli arrivare pronti al via del nuovo campionato.

Non tutti, però, sono partiti per la tournee negli Stati Uniti. Il tecnico rossonero, infatti, ha lasciato a Milanello Ante Rebic, Divock Origi e Ballo-Touré.

Per il terzino l’addio è ormai vicino, con il Fulham in pole position, ma resta aperta la pista Bologna che è la preferita del rossonero.

Svelata la strategia del Milan per Singo

Il Milan, dunque, è costretto a muoversi sul mercato per trovare un vice-Theo. La scelta dei rossoneri è caduta su Wilfried Singo del Torino.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, la pista per l’esterno granata è ancora aperta il Milan ha studiato una strategia per strapparlo al Toro.

L’esterno ivoriano resta una possibilità nelle battute finali del mercato, quando il prezzo potrebbe anche calare.