Il Milan non si ferma: un altro attaccante dopo Okafor

Il Milan non intende fermarsi dopo l’acquisto di Okafor. Il club proverà a prendere almeno un altro attaccante: i nomi.

Fuochi d’artificio in casa Milan. Il club nelle scorse ore hanno infatti definito a sorpresa l’acquisto di Noah Okafor: nelle casse del Lipsia finiranno circa 17 milioni (tra parte fissa e bonus) mentre il calciatore firmerà un quinquennale da 2 milioni netti all’anno. Un ulteriore colpo per Stefano Pioli, volto a potenziare il reparto offensivo e rendere ancora più imprevedibile la manovra rossonera. Ma non finirà qua perché il management coordinato da Gerry Cardinale, sfruttando i proventi della cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ha intenzione di prendere anche altri attaccanti.

I riflettori, in particolare, sono puntati su Samuel Chukwueze per il quale sono stati fatti dei concreti passi in avanti. Il nigeriano, autore di 13 gol e 11 assist nelle 50 presenze totalizzate nella stagione appena trascorsa, ha accettato il trasferimento alla corte del tecnico mentre il Villarreal ha ritenuto più che soddisfacenti i 20 milioni messi sul piatto dal Milan. Restano da sistemare alcuni dettagli ma ormai la pratica può essere considerata chiusa. Nel mirino, poi, c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Alvaro Morata.

Lo spagnolo, nonostante la folta concorrenza nel ruolo, ha avuto modo di brillare spesso all’Atletico Madrid rendendosi molto utile alla causa biancorossa: 45 apparizioni complessive, “condite” da 15 reti e 3 assist. I Colconeros, in occasione del recente incontro, ha fatto sapere di essere disposto a farlo partire a patto però di ricevere in cambio 20 milioni. Un cifra non banale che, unito all’alto stipendio percepito dall’ex Juventus (6.5 milioni) e la folta concorrenza, rende quanto mai in salita la pista che conduce alla fumata bianca.

Milan, dopo Okafor arriverà un altro attaccante

Il Milan si è preso alcuni giorni di tempo per riflettere, valutare il da farsi ed intanto chiudere l’operazione Okafor. In ogni caso, come confermato da ‘Tuttosport’, l’interesse nei confronti di Morata rimane concreto e nelle prossime settimane si proverà ad organizzare un altro meeting con la dirigenza madridista.

I rossoneri, al tempo stesso, proverà a piazzare altrove gli elementi dell’attuale rosa non ritenuti più imprescindibili dal tecnico Pioli. In lista di sbarco ci sono Divock Origi ed Ante Rebic, esclusi dalla lista dei convocati per l’imminente tournée negli Stati Uniti. Il belga, sbarcato in città a luglio 2022, ha fatto fatica ad ambientarsi in Italia andando incontro a numerose prestazioni incolori: per lui si sono fatti già avanti il Fenerbahce ed il Besiktas ma l’ex Liverpool preferirebbe avere una seconda chance nella Serie A oppure rientrare in Premier League. Il croato, dal canto suo, piace alla Salernitana. Possibili, inoltre, le partenze di Alexis Saelemaekers e Junior Messias (in scadenza nel 2024). La rivoluzione prosegue. La delusione legata alla cessione di Tonali, ormai, appartiene al passato.