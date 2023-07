Il Napoli entra in corsa per un obiettivo di lunga data rossonero: la notizia

I partenopei si intromettono tra il Milan ed un suo pupillo di questa sessione di mercato, per ADL però c’è un ostacolo.

Tanti giocatori sono stati e sono accostati al mercato rossonero. Sono arrivate varie ufficialità come Pulisic e Loftus-Cheek, ma sono molte anche le trattative in corso come il ballottaggio tra Morata e Taremi o la telenovela Reijnders. Tra le questioni in sospeso, il Milan ha un affare a parametro zero che rischia di saltare a causa dell’interesse dei campioni d’Italia, pronti a beffare in extremis la società di Cardinale.

Kamada tenta il Napoli: altra beffa in arrivo?

Quest’estate il Milan si è fatta già fregare più di una volta e sembra che questa storia possa ripetersi. Gli approdi di Thuram e Frattesi all’Inter sono stati per i tifosi una vera e propria doccia fredda, nonostante siano arrivati successivamente ottimi acquisti. Secondo il Corriere dello Sport però, anche con Daichi Kamada la dirigenza rossonera sta rischiando di perdere il vantaggio acquisito sulla concorrenza. Questa volta non sono i cugini a dare pensieri, bensì la società di Aurelio De Laurentiis: il Napoli.

Il giocatore piace alla squadra azzurra, che ha visto partire direzione Monaco di Baviera una colonna portante della rosa come Kim. Per ADL invece persiste un ostacolo in questo affare, rappresentato dalla questione diritti d’immagine. L’attaccante giapponese vorrebbe tenere per sé i propri diritti, cosa non gradita dal patron del Napoli che da sempre punta fortemente all’opposto.