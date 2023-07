Milan, ufficiale il nuovo accordo con lo sponsor: cifre pazzesche!

Grazie all’accordo siglato tra la società rossonera e MSC Crociere, il Milan aggiunge un nuovo importante brand alla sua collezione di sponsor, che porteranno ricche entrate al club.

Il valore del Milan è in continua crescita: dopo uno scudetto e una semifinale di Champions League, il club rossonero vuole continuare il suo percorso di crescita e per farlo ha bisogno di qualunque entrata economica.

Tra queste rientrano anche i flussi economici garantiti dagli sponsor. L’ultimo accordo siglato in ordine di tempo è quello con la MSC Crociere, leader del settore che andrà a a sostituire sulla manica la compagnia di crypto BytMEX, promosso a Premium Partner.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’accordo con MSC porterà nelle casse del Milan 5 milioni di euro. La stessa somma di denaro che portava BytMEX e che rappresenta uno degli sponsor di manica più ricchi del nostro campionato.

Se a questa cifra andiamo a sommare lo sponsor tecnico Puma, il main sponsor Fly Emirates, i quali portano entrambi alle casse rossonere 30 milioni di euro, e il retro sponsor WeFox, si tocca una cifra vicina ai 72 milioni di euro.

Numeri importanti nel nostro campionato, dove i grandi brand non sono conosciuti per investire tanti capitali nelle nostre squadre. La Msc ha ufficializzato l’accordo con un comunicato:

AC Milan e MSC Crociere scendono in campo fianco a fianco. A partire dalla stagione calcistica 2023/2024, MSC Crociere sarà infatti Principal Partner e Official Sleeve Partner dei rossoneri, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla Prima Squadra maschile – che sarà impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League – dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni Primavera