Intreccio Milan-Tolosa, decisione ufficiale dell’UEFA: sulle coppe europee

L’Uefa ha preso la sua decisione su Milan e Tolosa. Ecco cosa è stato stabilito per i due club di proprietà della RedBird di Gerry Cardinale.

Mentre l’estate continua a scorrere via tra trattative concluse e voci di affari più o meno attendibili ecco spuntare fuori una notizia attesa da giorni che farà sicuramente felici i tifosi di Milan e Tolosa. Sulle due società si è infatti pronunciata poco fa la Uefa la quale, dopo aver condotto un’indagine sui due club, in quanto entrambi di proprietà della RedBird Capital Partners, non ha riscontrato alcuna criticità in relazione alla regola della proprietà multi-club prevista dall’articolo 5 del suo regolamento.

Pertanto sia rossoneri che biancoviola potranno partecipare regolarmente alle prossime edizioni di Champions League ed Europa League. Una notizia, questa, accolta con grande entusiasmo dal patron, Gerry Cardinale il quale potrà ora concentrarsi sul rafforzamento di entrambe le squadre, chiamate a fare bene tanto in Serie A e Ligue 1 quanto in Europa.

Milan e Tolosa regolarmente in Europa: ecco le condizioni dettate dall’Uefa

Una partecipazione alle coppe europee subordinata, però, al rispetto di tre condizioni che l’organismo che amministra il calcio europeo ha imposto ai due club. Vediamole insieme: