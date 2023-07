Juve-Milan, Thiaw: “Felice per il gol”, poi svela le condizioni della squadra

Il difensore ha parlato subito dopo la sfida persa contro la Juve ai rigori nella sfida giocata durante la tournee americana delle due squadre.

L’amichevole americana tra Juve e Milan ha visto i rossoneri soccombere solamente ai calci di rigore, con la squadra allenata da Stefano Pioli che si è fatta recuperare per ben due volte prima della lotteria dei rigori.

Tra i giocatori del Milan andati a segno c’è anche Malick Thiaw, difensore rossonero che nella scorsa stagione ha scalato le gerarchie dell’allenatore rossonero, dimostrando sicurezza, affidabilità e doti di leadership da non sottovalutare.

Il difensore ha parlato così del suo primo centro con la maglia del Milan:

Sono molto contento di aver segnato il mio primo gol con il Milan. Il primo gol è sempre speciale e non penso che me lo dimenticherò. Sono felice

Thiaw ha anche parlato della condizione fisica della squadra rossonera:

Non è molto che ci alleniamo, perché avendo giocato in Nazionale abbiamo fatto delle vacanze più lunghe ma siamo ancora in pre-campionato e possiamo ancora migliorare la nostra condizione