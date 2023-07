Franck Kessie torna in Italia: l’annuncio spiazza i tifosi

Dopo l’addio al Milan nel 2022, Franck Kessié è pronto a tornare in Italia. Un top club di Serie A sta cercando l’accordo con il Barcellona.

Si accende finalmente il mercato rossonero: a Milanello iniziano ad arrivare i primi colpi in entrata della nuova era Moncada–Furlani. Per la porta è stato acquistato il vice Maignan: Marco Sportiello dall’Atalanta ufficializzato nei giorni scorsi, mentre tra centrocampo e attacco Pioli potrà abbracciare presto Reijnders e Pulisic, oltre a Ruben Loftus-Cheek arrivato dal Chelsea..

Chi continua a programmare la prossima stagione sono anche Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, all’opera per la Juventus. L’area sportiva bianconera è al lavoro per cercare di garantire un buon livello qualitativo della rosa a Massimiliano Allegri in vista del primo impegno in Serie A contro l’Udinese. La prerogativa è quella di sfoltire la rosa, cercando di monetizzare quanto più possibile dalle cessioni dei vari giocatori in esubero: da McKennie a Zakaria, passando per Arthur, Bonucci e Pjaca, tutti elementi ai margini del progetto che dovranno far spazio alla nuova leva. Poi si penserà ai nuovi innesti, ma anche qui il lavoro del nuovo capo dell’area sportiva è in atto da diverse settimane.

Kessié, futuro in Italia? Juventus in trattativa con il Barcellona

Giuntoli è pronto ad affondare il colpo per un altro degli obiettivi del club bianconero. Si tratta dell’ex giocatore del Milan, Franck Kessié, che dopo aver lasciato Milano nell’estate del 2022, non ha trovato particolare fortuna all’estero: il centrocampista classe ’96 di proprietà del Barcellona ora rappresenta la nuova priorità per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Il calciatore ivoriano ha una valutazione di circa 25 milioni di euro ma, visto il poco spazio concessogli nell’ultima stagione e la necessità del club blaugrana di fare cassa, l’operazione potrà concludersi per una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Ad aprire al possibile ritorno in Italia del centrocampista ivoriano ci ha pensato anche Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, che ai microfoni di TVPLAY ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus: “Uno dei big può partire e quello finito nella lente di ingrandimento, vista la possibile cessione di Pogba, è Franck Kessié, che gradirebbe un ritorno in Italia dopo aver fatto bene tra Bergamo e Milan”. Una notizia scioccante per la tifoseria rossonera che, a distanza di un solo anno, potrebbe dover assistere al trasferimento di uno dei protagonisti della cavalcata allo Scudetto 2021-2022 ad un club rivale.