L’allenatore si muove in prima persona: salta il colpo in attacco?

Il Milan continua a cercare un attaccante, un affare potrebbe saltare vista la mossa in prima persona del tecnico.

In casa Milan si continua a lavorare in ottica calciomercato. Vista la partenza di Sandro Tonali e di diversi calciatori, gli interventi da fare sono molti per rendere la squadra più competitiva della scorsa stagione, che ha visto i rossoneri chiudere con zero titoli vinti. I reparti da migliorare sono il centrocampo e l’attacco, quest’ultimo ha visto Zlatan Ibrahimovic ritirarsi.

Il club rossonero ha già annunciato l’arrivo di Pulisic e quello di Ruben Loftus-Cheek, entrambi presi dal Chelsea. A centrocampo è arrivato anche Tijjani Reijnders, oramai ex centrocampista del PSV e non è da escludere l’arrivo dell’americano Yunus Musah, classe 2002 attualmente in forza al Valencia.

Negli ultimi giorni, il nome di Mehdi Taremi aveva preso piede, ma non è stato ancora trovato un accordo con il Porto. Oltre all’attaccante qatariota, si parla molto di Arnaut Danjuma, attaccante del Villareal che il Milan vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. L’ex Tottenham è molto duttile e permetterebbe a mister Stefano Pioli di utilizzarlo in più posizioni del campo.

Dopo la beffa Thuram, i rossoneri potrebbero avere una nuova sfida di mercato con l’Inter, ma questa volta non manca la concorrenza della Roma. Infatti, i nerazzurri hanno perso Dzeko e Lukaku, mentre i giallorossi Tammy Abraham, che dovrà recuperare dall’infortunio al crociato.

Morata-Milan, salta il colpo? Mourinho lo vuole alla Roma

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i tre club italiani sono interessati ad Alvaro Morata, ex attaccante di Juventus e Chelsea attualmente all’Atletico Madrid. Il club spagnolo non intende però scendere sotto i 20 milioni di euro per il calciatore al quale non dispiacerebbe tornare in Italia. Quest’anno sono 13 i gol realizzati in Liga, doppia cifra che fa avvicinare ancora molti club al classe 92′.

La prima mossa per l’attaccante l’ha fatta Josè Mourinho, che lo vorrebbe al fianco di Paulo Dybala per riformare la coppia che alla Juventus aveva fatto grandi cose. Il tecnico portoghese gli garantirebbe centralità nel progetto, ma se non dovesse arrivare c’è sempre l’opzione Gianluca Scamacca.

Milan e Inter rimangono interessate. Inzaghi lo potrebbe utilizzare come seconda punta per esaltare maggiormente le qualità di Lautaro Martinez, mentre Pioli potrebbe utilizzarlo in più parti del campo vista la duttilità dell’attaccante spagnolo e la voglia di mettersi sempre a disposizione della squadra in cui gioca.

Nelle ultime settimane si era parlato anche di un possibile futuro in Arabia per Morata. Il calciatore avrebbe ricevuto già alcune proposte faraoniche, ma la volontà di tornare in Italia c’è e per farlo rinuncerebbe anche a proposte indecenti.