Lascia il Milan: ufficiale la cessione in prestito

I Rossoneri salutano il giovane 2003 che per il secondo anno andrà in prestito in Serie B per “farsi le ossa”. Ecco di chi si tratta.

Il Milan continua ad essere tra le squadre più attive sul fronte mercato. Il Diavolo ha già ufficializzato gli arrivi di Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisic ed è pronto ad accogliere anche Tijjani Reijnders. Non solo acquisti però, si pensa anche alle cessioni e nelle ultime ore è stato confermato il prestito di Marco Nasti al Bari in Serie B.

Il giovane azzurro era appena rientrato dal prestito al Cosenza e ora è pronto a questa nuova avventura in Puglia per inseguire il sogno promozione, sfuggito per un soffio ai biancorossi a causa del gol in pieno recupero di Leonardo Pavoletti che ha mandato il Cagliari di Massimo Ranieri in Serie A.

Nasti al Bari: i dettagli dell’operazione

Il classe 2003 è ufficialmente un nuovo giocatore del Bari. Sui loro profili social i Galletti hanno confermato l’approdo in biancorosso del giovane centravanti, di seguito il comunicato ufficiale:

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione di riscatto e controriscatto, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Marco Nasti (Pavia, 17.09.2003); l’attaccante sarà da subito a disposizione di mister Mignani nel ritiro di Roccaraso.

Si tratta quindi di un’operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan. Il giovane lombardo ha già raggiunto la sua nuova squadra in ritiro ed è subito pronto a mettersi al lavoro per iniziare al meglio la stagione dove l’obiettivo è solo uno: staccare uno dei tre pass a disposizione per la Serie A. Intanto come riporta Gianluca Di Marzio, il Bari è pronto a chiudere anche per l’ex Milan e Roma Jeremy Menez.

Nonostante sia iniziata da poco la carriera di Marco Nasti conta già una grande quantità di reti messe a segno. Nella stagione 2021-22 si assiste ad un vero e proprio exploit con il classe 2003 che si mette la Primavera del Milan sulle spalle e realizza ben 16 reti in 24 partite.

La passata stagione è quella del debutto tra i professionisti. Il Cosenza punta su di lui e lui risponde con 5 reti in 27 presenze (molte delle quali da subentrato), fondamentali per la permanenza nel campionato cadetto dei calabresi. Indimenticabile per i tifosi rossoblù la doppietta in pieno recupero nel derby con la Reggina e il gol vittoria nell’andata dei playout contro il Brescia.