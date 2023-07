Le prime parole di Donnarumma, tornato sui social dopo la rapina: “Sono stati giorni difficili”

Era la notte di venerdì scorso quando dei criminali sono irrotti nella villa di Parigi di Gianluigi Donnarumma, terrorizzando l’ex portiere del Milan e la sua compagna.

Immobilizzato e costretto dai rapinatori a indicare i beni di valore della sua villa di Parigi, Gianluigi “Gigio” Donnarumma, ha passato delle ore di vero e proprio terrore con la sua compagna Alessia Elefante.

Ora il portiere del Paris Saint Germain però è tornato sui social, e tramite una storia sul suo profilo Instagram, ha parlato ai suoi tifosi, a lui vicini in questo momento difficile:

“Ciao. Volevo ringraziarvi del vostro supporto fin da venerdì scorso. Sono stati giorni difficili ma l’importante è che adesso stiamo tutti bene“.

Parole che fanno percepire un minimo la paura e il panico di quei momenti di terrore, ma da cui Donnarumma sembra essersi parzialmente ripreso.

La parentesi sul PSG

Successivamente, il portiere italiano si è distaccato dalla vicenda di venerdì per parlare di come non veda l’ora di proseguire la sua esperienza al Paris Saint Germain:

“Ora mi trovo in Giappone, non vedo l’ora di ricominciare e di indossare la maglia del Psg nei prossimi impegni”

Una settimana tutt’altro che tranquilla per l’ex portiere del Milan, che dopo aver provato sulla sua pelle il terrore di una rapina così spaventosa, si è già rimesso al lavoro al servizio di Luis Enrique, nella tournée giapponese che lo vedrà sfidare Inter e Al-Nassr.