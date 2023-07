Leao su Tonali: “In lui vedevo Gattuso”, poi la rivelazione a sorpresa

La cessione di Sandro Tonali ha scosso l’intero ambiente rossonero già da diversi giorni e ora il quesito di tutti i tifosi milanisti è su chi sarà il prescelto a raccogliere l’eredità lasciata dall’ex giocatore del Brescia. Intanto, l’ex compagno Rafael Leao ha espresso il suo pensiero a riguardo.

La stella del Milan ha infatti lasciato delle dichiarazioni attraverso il suo canale Youtube, dove si è dichiarato dispiaciuto per la cessione di Tonali. Inoltre, lo ha anche accostato a un ex leggenda che ha scritto pagine indelebili della storia rossonera.

È stato un giocatore importante per noi e non mi aspettavo che andasse via. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l’erede di Gattuso perché è milanista fin da piccolo e lo avrei immaginato qui a lungo