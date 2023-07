LeBron James fa sognare i tifosi: “Cardinale è top”, poi svela i piani del Milan

Continua la tournée in USA del Milan, che dopo le amichevoli con Real Madrid e Juventus, affronterà il Barcellona.

Il Milan prosegue la preparazione negli Stati Uniti, dove si prepara ad affrontare il Barcellona, nell’amichevole del 2 agosto.

A sostenere i rossoneri, ci ha pensato un “tifoso speciale”: si tratta della stella NBA, LeBron James.

LeBron, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è un investitore passivo nel Milan, avendo delle quote di Main Street Advisors, un fondo con sede a Los Angeles che ha supportato RedBird nell’acquisizione del club rossonero.

La stella NBA LeBron James, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan e dei progetti di Cardinale per il club rossonero.

Amo il calcio europeo e penso che il Milan sia un club speciale dentro e fuori dal campo. C’è una grande opportunità di riportare questo club tra i top team e top brand del calcio europeo. RedBird è la proprietà giusta per riportare il Milan ai giorni di gloria.

Gerry Cardinale è un visionario e il Milan è uno dei più grandi club di calcio al mondo, motivo per cui, penso che sia la persona più adatta per mantenere il Milan al top in Serie A e riportarlo al top in Champions League.